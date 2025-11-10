Sting, La Roca y las LEYENDAS de la WWE que debutaron en Survivor Series

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de Survivor Series 2025, el último gran evento que la WWE tendrá a lo largo de este año. Ante tal situación, no está de más conocer un listado con las superestrellas que pudieron hacer su debut en este magno evento y que, a la postre, se volvieron leyendas de la empresa.

Survivor Series se llevará a cabo el próximo sábado 29 de noviembre en el Petco Park de San Diego California. Este evento llama la atención por, entre otras cosas, ser uno en el que John Cena hará una de sus últimas apariciones como luchador profesional antes de confirmar su retiro.

¿Qué estrellas de la WWE debutaron en Survivor Series?

Imposible comenzar este listado sin mencionar a The Undertaker, probablemente el luchador más importante en la historia de la WWE que hizo su debut precisamente en el Survivor Series del año 1990. Otro que también destacó en este evento fue The Rock, aunque el hoy actor lo hizo seis años después que “El Enterrador”.

En ese mismo año, 1996, Kurt Angle hizo su debut en este deporte entretenimiento de la WWE luego de haber conquistado la medalla de oro para los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atlanta. El luchador logró fraguar una gran carrera en la industria, pues además de ser un gran atleta, formó grandes bases con el micrófono.

En el 2012, sin un nombre establecido, Dean Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns hicieron su debut en un Survivor Series como defensores de CM Punk, formando una carrera que los ha consolidado hasta ahora. Finalmente, en 2014, Sting finalmente llegó a la marca, aunque solo estuvo en tres luchas en la misma.

¿Cuáles son los eventos más importantes de la WWE en el año?

El evento principal de la WWE es Wrestlemania; sin embargo, detrás de él vienen otros como SummerSlam, Royal Rumble y, precisamente, Survivor Series. Durante este año la industria probó con otros eventos de menor categoría, entre los que destacan Wrestlepalooza y Saturday Night’s Main Event.