¿Cuántas anotaciones le faltan a Lionel Messi para igualar a Cristiano como el máximo goleador histórico?

Este fin de semana se llevaron a cabo los playoffs de la MLS, Liga en donde Lionel Messi volvió a dar de qué hablar con el Inter Miami. El astro argentino se hizo presente en el marcador una vez más, motivo por el cual luce interesante conocer cuántos goles ha anotado en su historia.

Messi fue presentado en su nuevo equipo | La Shootería

Si bien Lionel Messi no se considera un centro delantero, está próximo a superar la marca de los 900 goles en su carrera profesional. Dicho lo anterior, vale decir que tampoco se encuentra tan lejos de la marca que ostenta Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia de este deporte.

¿Cuántos goles tiene Messi y cuántos le faltan para igualar a Cristiano?

Desde que hizo su debut oficial en el profesionalismo hace varios años con el FC Barcelona, Lionel Messi registra un total de 1,133 partidos incluyendo el conjunto catalán, el PSG, el Inter Miami y la Selección de Argentina, misma en donde consiguió la Copa América, la FInalíssima y el Mundial 2022.

Te puede interesar: ¿Qué estrellas de la WWE hicieron su debut en Survivor Series?

Te puede interesar: Esta fue la curiosa reacción de Neymar luego de ser sustituido en Santos?

En esta cantidad de compromisos, la mayoría como titular, Lionel Messi ostenta 894 goles como profesional, por lo que seguramente podrá superar la marca de 900 antes del término del año si el Inter Miami sigue con vida en la MLS. Además, está cada vez más cerca de igualar los números de Cristiano Ronaldo.

Para poner un poco de contexto, vale decir que el astro portugués suma 953 dianas en 1,296 partidos, por lo que, en estos momentos, a Lionel Messi le restan 59 tantos para igualar al lusitano. Otro punto a destacar es que el argentino es el primer jugador en la historia en llegar a las 400 asistencias.

¿Cómo van los playoffs para Messi y el Inter Miami?

Dentro de la Conferencia Este de la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi, después de vencer al Nashville, enfrentará en la ronda semifinal al Cincinnati, un duelo de auténtico poder en donde no hay un favorito claro considerando lo que ambas instituciones hicieron a lo largo de la temporada.