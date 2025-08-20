Video: Los GOLAZOS de Allan Saint-Maximin con el América

A pesar de que Allan Saint-Maximin no ha debutado con el Club América, el delantero de Francia ya hizo sus primeros goles con la camiseta azulcrema, demostrando un nivel con el que puede competir por la titularidad en el equipo dirigido por André Jardine.

Los primeros goles de Maximin con el América

Llegando como refuerzo para la presente campaña, en el Torneo Apertura 2025 el cuadro de Coapa se mantiene invicto. Luego de cinco partidos jugados, el América se ubica en el cuarto puesto de la tabla general con 11 puntos, resultado de tres victorias y dos empates.

Durante los entrenamientos, Allan Saint-Maximin comienza a tomar ritmo, pues cabe mencionar que no juega desde el pasado 20 de abril cuando militaba con el Fenerbahçe, escuadra en la que tuvo un registro de 31 partidos disputados con marca de cuatro goles y cinco asistencias.

Y es que el nuevo refuerzo del América ha ido arrastrando lesiones que le han impedido jugar. La última de ellas tuvo un periodo de recuperación de 40 días antes de incorporarse al cuadro azulcrema comandado por André Jardine.

Registrado de forma oficial en el sitio de la Liga BBVA MX con el Club América, es cuestión de tiempo para que Allan Saint-Maximin haga su debut con el equipo de Coapa. Incluso, diversos reportes señalan que el delantero de 28 años de edad podría ver sus primeros minutos con su nuevo equipo durante la Jornada 6 en la que las Águilas visitan al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso a disputarse el 24 de agosto a las 19:05 horas, tiempo de la CDMX.

