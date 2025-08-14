¡ÚLTIMA HORA! Cruz Azul registra a delantero con valor de 43 MILLONES tras salida de Giakoumakis

Cruz Azul ya tiene cubierta la salida de Giorgios Giakoumakis. Luego de la baja del delantero de Grecia para jugar con el PAOK Salónica FC, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón dio de alta un registro de cara a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, fecha en la que el conjunto de La Noria recibe a Santos Laguna en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El delantero que cubre la salida de Giakoumakis

Mediante el sitio oficial de la Liga BBVA MX, el delantero con valor aproximado a los 43 millones de pesos mexicanos, Gabriel Fernández, aparece junto a Ángel Sepúlveda y Bryan Javier Gamboa como atacantes registrados para la presente campaña del futbol mexicano.

El ‘Toro’ no había sido dado de alta con el Primer Equipo debido a que en la escuadra de La Máquina ya se encontraban ocupadas las plazas de jugadores extranjeros, sin embargo, la salida de Giorgios Giakoumakis en calidad de préstamo al futbol griego le dio pie a que Gabriel Fernández regresara a ser contemplado por el entrenador.

Desde su llegada a Cruz Azul, el ‘Toro’ Fernández tiene una marca de 35 partidos jugados vistiendo la camiseta Celeste, encuentros en los que tiene un registro de nueve goles y dos asistencias. Recientemente, el atacante uruguayo fue campeón de la Concacaf Champions Cup con el conjunto Cementero en una competencia en la que el delantero vio ocho partidos jugados con dos anotaciones.

De momento, todo pinta para que Gabriel Fernández vuelva a tener actividad con el Primer Equipo de Cruz Azul, esto durante la Fecha 5 en la que el cuadro comandado por Nicolás Larcamón se mida a Santos Laguna en busca de mantener el invicto en el certamen en curso, dicho compromiso se va a disputar el 16 de agosto a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

