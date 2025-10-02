Estrella internacional del América tiene un hijo y es MEXICANO

El delantero del América Allan Saint-Maximin ha dejado por unos momentos al América por un motivo de peso y justificación, y es que se ha convertido en padre de un pequeño niño de acuerdo a historias que compartió en sus redes sociales la mañana de este jueves.

Maximin, el refuerzo BOMBA del América en este 2025 y quien es el jugador más caro de la Liga MX, estuvo en el proceso de nacimiento de Isaie El Rey Saint-Maximin, nombre que el jugador le habría puesto a su hijo.

Destaca que su hijo tendrá la nacionalidad de Francia por sus papás, pero es ante la ley mexicano, por lo que en un caso muy remoto si decide ser jugador y tiene las cualidades, podría representar a México.

¿Cuántos hijos tiene Allan Saint Maximin?

El francés, refuerzo de lujo del América, tiene ahora cuatro hijos y la mudanza que realizó de Turquía a México la hizo con familia completa y así lo ha mostrado también en sus redes sociales. Isaie El Rey Saint-Maximin es el cuarto hijo y la familia sigue creciendo.

¿Maximin será baja para la Jornada 12 con el América?

El siguiente compromiso del América, será el sábado 4 de octubre recibiendo en el Estadio Azulcrema a Santos Laguna, choque en el que se espera que Maximin esté disponible entre los jugadores de André Jardine, pese al nacimiento de su hijo.

Luego de este compromiso, el torneo mexicano entrará en una pausa por la Fecha FIFA, por lo que América al regreso para la Jornada 13 se medirá ante el Cruz Azul el 18 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario.