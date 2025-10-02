Memo Martínez tiene desalentador diagóstico y deja a los Pumas sin goles por lo que resta del torneo

Si la situación de Pumas era blanco de críticas y opiniones, el futuro en el torneo Apertura 2025 luce complicado porque el delantero Memo Martínez ha sufrido una lesión grave que lo llevará al quirófano y por lo que no podrá volver por lo que resta del torneo mexicano.

Pumas se quedará sin goles, a menos de que sus atacantes, Santiago López, Aaron Ramsey, por quien apostó Pumas y José Juan Macías que comienza a encontrar una buena versión de sí, despierten y hagn los goles para el equipo universitario cuando todo se encamina a la jornada 12 de la Liga MX.

Te podría interesar: Estas serían las categorías y precios del balón del Mundial del 2026

Memo Martínez es baja por fractura

De acuerdo a los reportes, el delantero Memo Martinez sufrió un impacto ante Juárez que provocó fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, lo que lo orilla a tener una operación que requiere una recuperación de tres a cuatro meses, por lo que hasta el 2026 será visto de nuevo en las canchas.

Todo apunta a que Memo Martínez viajará en las siguientes horas rumbo a Guadalajara, para operarse en esa ciudad y comenzar a la brevedad su recuperación.

¿Qué partidos se perderá Memo Martínez por su lesión?

La agenda de los Pumas indica que para la Jornada 12, se enfrentarán en

