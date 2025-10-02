deportes
Nota

Memo Martínez tiene desalentador diagóstico y deja a los Pumas sin goles por lo que resta del torneo

Los Pumas se pierden de su centro delantero Memo Martínez por una lesión que lo alejará meses, por lo que el Apertura 2025 ya es historia para el atacante.

Memo Martínez con Pumas
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
Si la situación de Pumas era blanco de críticas y opiniones, el futuro en el torneo Apertura 2025 luce complicado porque el delantero Memo Martínez ha sufrido una lesión grave que lo llevará al quirófano y por lo que no podrá volver por lo que resta del torneo mexicano.

Pumas se quedará sin goles, a menos de que sus atacantes, Santiago López, Aaron Ramsey, por quien apostó Pumas y José Juan Macías que comienza a encontrar una buena versión de sí, despierten y hagn los goles para el equipo universitario cuando todo se encamina a la jornada 12 de la Liga MX.

Memo Martínez es baja por fractura

De acuerdo a los reportes, el delantero Memo Martinez sufrió un impacto ante Juárez que provocó fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, lo que lo orilla a tener una operación que requiere una recuperación de tres a cuatro meses, por lo que hasta el 2026 será visto de nuevo en las canchas.

Todo apunta a que Memo Martínez viajará en las siguientes horas rumbo a Guadalajara, para operarse en esa ciudad y comenzar a la brevedad su recuperación.

¿Qué partidos se perderá Memo Martínez por su lesión?

La agenda de los Pumas indica que para la Jornada 12, se enfrentarán en

  • Pumas vs Chivas | Jornada 12 Estadio Olímpico Universitario

  • Monterrey vs Pumas | Jornada 13 Estadio Bancomer

  • Pumas vs San Luis | Jornada 14 Estadio Olímpico
  • León vs Pumas | Jornada 15 Estadio León
  • Pumas vs Tijuana | Jornada 15 Estadio Olímpico
  • Cruz Azul vs Pumas | Estadio Olímpico

lesionado memo martinez

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

