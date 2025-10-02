¡Ya tiene apodo! Así han bautizado en Europa a Gilberto Mora en pleno Mundial Sub 20

El mediocampista ofensivo de México, Gilberto Mora se ha ganado muchos elogios con dos partidos del Mundial Sub 20 que se celebra en Chile; haber sido factor en los encuentros antr Brasil y España, fueron suficientes para que la prensa internacional no solo le diera un lugar al mexicano, también le ha dado un nuevo apodo al azteca.

Con solo 16 años de edad, Gil Mora ha sido pieza clave de México para estar invicto en el Mundial, pero especialmente los dos goles marcados con México enfrentando a España el miércoles, ambos con tiros cruzados de pierna derecha validaron el porqué se dice que el desde el Real Madrid hasta el Inter Miami, lo ven como un jugador para ser fichado.

Apodan ‘CRACKITO’ a GIL MORA

En ese contexto, la prensa internacional ha bautizado con un nuevo apodo al mexicano Gil Mora, siendo ahora conocido como ‘Crackito’ por la manera de desempeñarse, de brillar y de echarse el equipo al hombro, como normalmente corresponde a quien es apodado CRACK.

Gilberto Mora de 16 años y que no cuesta de acuerdo a Transfermarkt ni 5 millones de euros, es uno de los jugadores que más se habla en este Mundial Sub 20 y aún resta el encuentro ante Marruecos que además es el líder del Grupo C, en donde se tiene que ver la calidad no solo de Mora, sino del resto de los elementos del cuadro nacional.

Otro apodo que se ha comenzado a usar para referirse a Mora, es el de ‘Perla mexicana’ o ‘Perla de México’, esto en relación a su impacto y juventud con el cuadro nacional, referencias que siempre van acompañadas del rumor de su salida de Xolos hacia alguna escuadra del futbol mundial.

¿Cómo marcha el Grupo C del Mundial Sub 20 de Chile?

El Grupo C del Mundial de Clubes, en donde está México, tiene como líder a Marruecos con seis puntos, luego de haber vencido en sus dos partidos, primero a España y luego a Brasil. La Jornada 3 de este Mundial definirá a los equipos nacionales que avancen en la Copa del Mundo.

Posición Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1️⃣ 🇲🇦 Marruecos 2 2 0 0 4 1 +3 6 2️⃣ 🇲🇽 México 2 0 2 0 4 4 0 2 3️⃣ 🇧🇷 Brasil 2 0 1 1 3 4 -1 1 4️⃣ 🇪🇸 España 2 0 1 1 2 4 -2 1

El sábado el equipo de Arce que tiene dos puntos, se enfrenta a Marruecos y si logran ganar avanzarán en ese grupo C sin depender de otros resultados; si México empata debe esperar que ocurra un empate entre Brasil y España para no ser superado por puntos.

Es decir el sábado será una guerra deportiva en ese Grupo C en donde Marruecos ya está del otro lado y el otro boleto se lo pelean México, Brasil y España.