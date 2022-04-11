Alojamiento barato por web para Mundial Qatar 2022

¡Pongan atención! Lanza un sitio web el Comité Organizador de la Copa del Mundo Qatar 2022 para aquellos aficionados de todo el mundo puedan conseguir alojamiento barato para el evento futbolístico que se desarrollará entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre

Qatar espera recibir aproximadamente un millón de personas durante los 28 días de la Copa del Mundo y firmó convenios de alojamiento para garantizar precios accesibles que sean una opción para los aficionados frente a las altas tarifas de las grandes cadenas hoteleras internacionales.

Cuatro opciones diferentes de alojamiento para el Mundial

En qatar2022.qa/book ofrecerá cuatro clases diferentes de alojamiento: hoteles de 3 estrellas, cruceros anclados en el Golfo Arábigo, departamentos de alquiler temporal y los llamados "pueblos de fans", que consisten en campamentos en medio del desierto.

Te podría interesar: Goleador de Arabia sufre grave lesión y no estaría en Qatar 2022

Los organizadores del Mundial pondrán a disposición unas 130 mil habitaciones. Un departamento con servicios básicos (wifi y limpieza) rondará los 84 dólares por día (1,672 pesos mexicanos) y los barcos, dos cruceros reservados íntegramente, brindarán opciones desde los 340 dólares diarios (6,768 pesos mexicanos).

El titular del Comité Organizador, Nasser Al Khater, publicó en un comunicado:

"Es importante que los aficionados visiten el portal de alojamiento después de reservar sus entradas. Habrá otras formas de reservar su alojamiento, pero si quieren las opciones más baratas, es allí donde pueden encontrarlas. Aprendimos de eventos pasados. Sabemos que ha habido aumentos en los precios de alojamiento en torneos anteriores para aprovecharse de los fanáticos que ya compraron boletos. Y esto es algo que queremos evitar en este Mundial en Qatar”.

Te podría interesar: Este sería el calendario de la Selección Mexicana para el verano

Horas antes del sorteo de los grupos, la FIFA informó que durante la primera ventana de venta de localidades, que se efectuó a través de la página del organismo rector, se comercializaron 804,186 entradas. Entre los compradores, predominaron los residentes del país organizador, para quienes se contempla precios de venta diferenciados que arrancan en 40 riyales cataríes (11 dólares – 219 pesos mexicanos).

Por detrás de los cataríes se ubicaron los estadounidenses, seguidos por México, Inglaterra, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, India, Brasil, Argentina y Arabia Saudita.

Con información de Télam.

