Álvaro Fidalgo habría firmado cláusula “anti-traición” con América; ¿de qué se trata?

Han pasado algunos días desde que se confirmó su salida de la Liga BBVA MX y las curiosidades en torno a su adiós no cesan. Álvaro Fidalgo se marchó del Club América para llegar al Real Betis de España; sin embargo, lo habría hecho mediante una cláusula “anti-traición” hacia los de Coapa.

Álvaro Fidalgo abandona al Club América después de haber sido parte fundamental del tricampeonato que la institución sumó en el pasado reciente, por lo que algunos aficionados lo consideran una leyenda del equipo. Ahora bien, ¿a qué se refiere la cláusula “anti-traición” que habría firmado antes de partir de México?

¿Cuál es la cláusula anti-traición que Álvaro Fidalgo habría firmado antes de irse del América?

De acuerdo con información de Ignacio Suárez, el cariño que Álvaro Fidalgo siente por el América es tan grande que no tuvo problema en firmar una cláusula conocida como “anti-traición”, misma que guarda relación con una hipotética venta futura del español sobre cuadros como Monterrey, Tigres o Cruz Azul.

La fuente menciona que si el Real Betis vende a Álvaro Fidalgo a alguna de estas instituciones, el 30 por ciento de la venta total pararía directamente a las arcas del Club América. La cláusula también indica que si el cuadro verdiblanco lo vende nuevamente al conjunto azulcrema, entonces la venta será pública y total para ellos.

Con ello, se espera que, en el futuro, Álvaro Fidalgo pueda regresar al Club América, institución en donde se convirtió en uno de los ídolos de la comunidad. Además, impide reforzar directamente a los enemigos deportivos más grandes que la institución capitalina tiene en la actualidad.

¿Cuáles fueron los números de Álvaro Fidalgo con el América?

Álvaro Fidalgo llegó de la segunda división de España en 2021 y, de inmediato, se convirtió en uno de los mejores jugadores del Club América. Y es que, además de ser vital en el tricampeonato del cuadro azulcrema, el español también acumuló 22 anotaciones y 30 pases a gol en 227 duelos disputados.