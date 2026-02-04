Este es el XI de LUJO que Cruz Azul tendría para el CL2026 con la llegada de Joao Pedro

La Máquina de Cruz Azul ha tenido uno de los mercados de fichajes más turbulentos de los últimos años luego de la salida de elementos vitales como Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero, Mateusz Bogusz y Lorenzo Faravelli, así como la no incorporación de Miguel Borja pese a que el colombiano ya entrenaba en la institución.

Ante este hecho, Cruz Azul solamente ha fichado a Agustín Palavecino proveniente del Necaxa, aunque se dice que podría romper el mercado con la llegada de Joao Pedro directamente del Atlético de San Luis. Ante ello, vale conocer el XI de lujo que el cuadro de la capital del país podría tener para el resto del Clausura 2026.

¿Cómo sería el XI de Cruz Azul con la posible llegada de Joao Pedro?

Si mantenemos el parado inicial de Nicolás Larcamón (5-4-1), y asumimos el rol de los futbolistas que siguen lesionados, entonces Andrés Gudiño se mantendría como el guardameta titular de Cruz Azul para este Clausura 2026, al menos, hasta que Kevin Mier se recupere, lo cual podría ser hasta marzo de este año.

En la zona defensiva aparecerían elementos como Gonzalo Piovi, Erik Lira y Willer Ditta, mientras que los dos carrileros serían Omar Campos por derecha y Rodolfo Rotondi por izquierda. En este punto vale decir que Orozco Chiquete sería el titular por encima de Piovi de no haber sido por la lesión que sufrió a finales del año pasado.

La zona de mediocampo estaría confirmada por un rombo de lujo en donde aparecerían elementos como Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, José Paradela y Agustín Palavecino, mientras que el eje de ataque titular sería Joao Pedro que, a su vez, mandaría a la banca al Toro Fernández pese a los buenos minutos que ha tenido con el club.

¿Cuándo es el próximo partido de Cruz Azul?

Si se cierra el fichaje de Joao Pedro en estos días, el jugador brasileño podría disputar minutos precisamente este fin de semana considerando que el Toro Fernández está suspendido. Recuerda que Cruz Azul visitará la cancha del Nemesio Diez para medirse a Toluca el sábado 7 de febrero en punto de las 17:00 horas.