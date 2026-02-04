Esta es la razón por la que Roman Reigns escogió a CM Punk para enfrentarlo en Wrestlemania 42

La última edición del WWE RAW trajo consigo el camino oficial rumbo a Wrestlemania 42 luego de lo ocurrido en el Royal Rumble del fin de semana pasado. Aquí, finalmente supimos que Roman Reigns, tras ganar la Batalla Real, se medirá a CM Punk en uno de los eventos oficiales de la noche en la búsqueda por el Campeonato Completo de la empresa.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Existían muchos rumores en torno a quién escogería Roman Reigns entre CM Punk y Drew McIntyre; sin embargo, al final el Jefe Tribal se decidió por Punk luego de la rivalidad que ambos han fraguado durante años. Por tal motivo, es preciso conocer la razón y la increíble promo que ambos lanzaron el lunes pasado.

¿Por qué Roman Reigns escogió a CM Punk para enfrentarlo en Wrestlemania 42?

Roman Reigns y CM Punk protagonizarán uno de los momentos estelares de Wrestlemania 42 y, aunque en esencia el combate no había generado mucho interés en redes, todo cambió a partir de la última promo que ambos lanzaron en el RAW de este lunes, la cual cambió por completo la panorámica de los fanáticos.

This segment was absolutely unbelievable.



Roman Reigns & CM Punk delivered some of their best promos in YEARS.



THIS COOKED SO HARD 🔥#WWERaw pic.twitter.com/caiwzyMlKq — Tribal Wrestling (@TribalMegastar) February 3, 2026

CM Punk arremetió con todo ante Roman Reigns asegurando que un hipotético título para él significaría verlo solo algunas ocasiones considerando que es un luchador de medio tiempo, lo cual encendió al Jefe Tribal y, a su vez, causó la burla de quienes apoyan a Punk.

Sin embargo, Roman Reigns, tras ver el cartel de Wrestlemania 42, aseguró que él cargó con la empresa durante los 10 años que él la abandonó y que, incluso, él abogó por su regreso hace un par de años, por lo que lo escogió para enfrentarlo porque siente un odio deportivo hacia él.

¿Cuándo sería el combate entre Roman Reigns y CM Punk en Wrestlemania 42?

Como sabes, Wrestlemania 42 se llevará a cabo el 18 y 19 de abril en Las Vegas, Estados Unidos. Se sabe que el combate entre Roman Reigns y CM Punk será uno de los más importantes de este fin de semana, aunque hasta ahora se desconoce si este será el que cierre la noche del Sábado o el Domingo.