¿Volverá al América? Esta es la DURA competencia que Álvaro Fidalgo vivirá en el Betis

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de las principales Ligas en el viejo continente y una de ellas, sin duda, es la Española. En ese sentido, se espera el regreso al campo de Álvaro Fidalgo, mexicano que formó parte del Club América y que, ahora, se encuentra en el Real Betis.

Colectivamente, al América no le alcanza

Álvaro Fidalgo, quien estuvo en la última Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, llegó al Real Betis hace unos meses procedente del Club América, institución a la que no descartaría volver luego de la dura competencia que vivirá con el cuadro verdiblanco.

¿Cuál es la competencia que Álvaro Fidalgo tendrá en el Betis?

Como sabes, el Real Betis obtuvo los puntos necesarios para obtener su pase a la siguiente edición de la Champions League, por lo que el conjunto español disputará tres torneos de manera simultánea siendo estos la Liga, la Copa del Rey y, finalmente, la Liga de Campeones de la UEFA.

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Ante ello, vale decir que el mediocampo del Real Betis es uno de los más poderosos de la primera división ibérica, pues el entrenador Manuel Pellegrini cuenta con nombres de poder como lo son Giovani Lo Celso, Isaco, Marc Roca, Pablo Fornlas y Facundo Bernal, junto al propio Álvaro Fidalgo.

Cabe decir que Fidalgo terminó la temporada como suplente en el conjunto bético; sin embargo, con la cantidad de juegos que el Betis disputará se espera que el naturalizado mexicano cuente con más oportunidades en el campo, mismas que tendrán que ser perfectas para llenarle el ojo a su entrenador.

¿Álvaro Fidalgo realmente espera volver al América?

Más allá de lo complicada que pueda ser esta temporada para él, la realidad es que, de momento, Álvaro Fidalgo no piensa en regresar a la Liga BBVA MX con el Club América; sin embargo, tal situación podría cambiar luego de un año si es que el nacido en España no tiene las oportunidades esperadas en el campo.