Fidalgo elige entre los Clásicos con Chivas, Cruz Azul y Pumas

Pese a la disparidad que dicta la nómina de uno y otro equipo o la actualidad que viven, según indica la tabla general del Apertura 2025 —en la que el América es cuarto y los Pumas, novenos—, la rivalidad entre ambos se mantiene intacta y la denominación de ‘Clásico’, también, de acuerdo con el mediocampista de las águilas, Álvaro Fidalgo.

“Considero a Pumas un Clásico, por supuesto. Considero que tenemos tres, sobre todo porque, cuando llegué, vi que los más importantes eran Chivas y Pumas, Cruz Azul en estos últimos años fueron partidos lindos y la rivalidad sigue creciendo. A todos nos gusta tener grandes partidos y a Pumas lo considero un partido importante para nosotros. Para la afición, según me contaron, hace años este juego era una locura”, dijo en conferencia.

Te puede interesar: Esposa de Aaron Ramsey cada vez es más mexicana: fue al mercado en CDMX y presume todo lo que comió y compró

Resumen del partido: Puebla 0-2 Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Los Clásicos, partidos distintos

El dorsal ‘8' del conjunto de Coapa enlistó los motivos por los que los cotejos ante esta clase de rivales impactan distinto en las entrañas de la institución.

“Nunca es un partido más, te juegas más que tres puntos, uno gana, otro pierde y en los Clásicos son más que tres puntos; entra en juego la rivalidad de las aficiones, entra el juego que es el eterno rival y es lo que duele cuando pierdes, el factor emocional y anímico. Los Clásicos son muy intensos, a lo mejor no son tan vistosos, porque ningún equipo quiere perder. Mañana estoy seguro de que Pumas planteará un partido cerrado, intenso, con faltas, es futbol”, explicó.

Además de profundizar en la esencia de un ‘Clásico’, el ‘Maguito’ reiteró la importancia del duelo frente a los universitarios e hizo énfasis en la superioridad de la que se jactan desde el interior del ‘Nido’.

“No es lo mismo; en un Clásico, te juegas el honor, el respeto, hay mucho en juego de las aficiones, defiendes la camiseta que llevas puesta, pero me duelen todos los partidos, no me gusta perder ni en las canicas. Desde que llegué, los más importantes eran Chivas y Pumas, Cruz Azul después de los últimos dos años la rivalidad, de enfrentarnos en finales y Concacaf, creció mucho, no sé si al nivel de Chivas y Pumas en lo emocional. Me da igual, siempre quiero ganar los tres. El más grande somos nosotros y eso es lo que importa”, indicó.

Rivales, no enemigos según Fidalgo

Por último, envió un mensaje a las aficiones, tanto del América como de los Pumas: “Entiendo la rivalidad que hay, que no es solamente en el partido, es cada día y el futbol hay que disfrutarlo. Nosotros somos conscientes de lo que nos jugamos dentro de la cancha, con la gente, el escudo que llevamos en el pecho. Decirle a la gente que lo disfrute, es futbol, hay que disfrutarlo de esa manera, dejar lo que pase en la cancha en la cancha; que la gente vaya animar y cantar todo el partido”.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca