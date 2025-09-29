Esposa de Aaron Ramsey cada vez es más mexicana: fue al mercado en CDMX y presume todo lo que comió y compró

La esposa de Aaron Ramsey se ha convertido en una influencer en México. En las últimas semanas, ha demostrado su habilidad para adaptarse más a la CDMX y en diferentes videos ha mostrado su manera de aprender español o hasta preparar chiles en nogada. Ahora, se fue al mercado a probar la mayor cantidad de frutas, comprar chicharrón y hasta decir que el queso Oaxaca es su favorito.

Los Pumas de la UNAM, el fin de semana, perdieron ante el América por goleada de 4-1. La señora Ramsey se sigue haciendo popular por sus diferentes videos en los que muestra cómo vive en la Ciudad de México. En un mini blog se le puede observar en un mercado sobre ruedas, en el que se comió una quesadilla, probó el chicharrón, gorditas de nata, el queso Oaxaca y algunas frutas como lichi, naranja, toronja y muchas más.

Al final del video se puede observar cómo la nueva influencer Colleen Ramsey se preparó una torta de queso Oaxaca, reconociendo que es su favorito y que le encanta. En el clip estaba acompañada por un familiar al que también le dio a probar de todo en el mercado.

¿Cómo le va a Aaron Ramsey en Pumas?

Aaron Ramsey tardó en jugar su primer partido con los Pumas de la UNAM, pero por fin ya está a las órdenes de Efraín Juárez y ya hasta hizo su primer gol. El mediocampista galo solamente suma seis encuentros, de los cuales tres son de titular y ha participado en 235 minutos. Su debut con los Universitarios fue el 24 de agosto en Ciudad Universitaria ante el Puebla.

Los Pumas en estos momentos no pasaron por un buen fin de semana. Perdieron ante el América y el futuro de Efraín Juárez en el banquillo se mantiene en duda. Acumulan 13 puntos de 33 posibles. Son el lugar 10 de la tabla general y han ganado solamente tres encuentros, empatado cuatro y perdido cuatro más.

Su próximo compromiso es en CU ante las Chivas el 5 de noviembre.