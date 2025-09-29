Partidos de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca

La Jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX promete emociones intensas y partidos de alto voltaje, especialmente en los encuentros que serán transmitidos por TV Azteca este fin de semana. Dos choques imperdibles encabezan la cartelera: Necaxa vs Pachuca el viernes 3 de octubre y Tigres vs Cruz Azul el sábado 4, ambos a las 19:00 horas.

Necaxa vs Pachuca – Viernes 3 de octubre, 19:00 h

El Estadio Victoria será el escenario donde los Rayos de Necaxa buscarán sumar puntos clave ante los Tuzos de Pachuca. Necaxa llega con la urgencia de escalar posiciones en la tabla, tras una campaña irregular marcada por altibajos. La escuadra de Aguascalientes confía en su joven talento y en el liderazgo de su técnico Fernando Gago para hacer valer la localía.

Por su parte, Pachuca se presenta como uno de los equipos más dinámicos del torneo, con una ofensiva que ha dado de qué hablar. Con jugadores como Oussama Idrissi y William Carvalho, los Tuzos quieren consolidarse en zona de clasificación directa y seguir peleando por los primeros puestos.

Tigres vs Cruz Azul – Sábado 4 de octubre, 19:00 h

El Volcán rugirá con fuerza cuando Tigres reciba a Cruz Azul en uno de los duelos más atractivos de la jornada. Los felinos, comandados por Ángel Correa y André-Pierre Gignac, buscan mantenerse como candidatos al título y aprovechar su fortaleza en casa para sumar tres puntos vitales.

La Máquina, por su parte, llega con su primera derrota en este torneo Apertura 2025. Bajo la dirección de Nicolás Larcamón, Cruz Azul ha mostrado orden táctico y contundencia, lo que convierte este enfrentamiento en una auténtica prueba de fuego para ambos conjuntos.

¿Qué está en juego en esta Jornada 12?

Con solo seis jornadas restantes en el calendario regular, cada punto cuenta en la lucha por la clasificación. Los partidos de esta jornada podrían definir el rumbo de varios equipos en su camino hacia la Liguilla.

Desde TV Azteca te llevamos toda la emoción, análisis y cobertura de estos encuentros. No te pierdas la transmisión en vivo por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la mejor narración y análisis del futbol mexicano.

