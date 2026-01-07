Álvaro Fidalgo y los naturalizados que podrían estar con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Restan solo unos meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , misma que comenzará con el debut oficial de la Selección de México en la cancha del mítico estadio Azteca. Ante ello, luce interesante conocer a los futbolistas “extranjeros” que, como Álvaro Fidalgo, pueden defender la casaca tricolor.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Son muchos y muy variados los futbolistas no nacidos en el país que han formado parte de la Selección de México con resultados por demás llamativos, por lo que la posibilidad de que Álvaro Fidalgo pueda formar parte de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 es cada vez más latente.

¿Qué jugadores, como Álvaro Fidalgo, podrían estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Álvaro Fidalgo conseguirá su naturalización mexicana este mismo año; es decir, a unos meses para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Debido a ello, el Vasco Aguirre cuenta con la posibilidad de convocarlo y ver cómo se desarrolla en su esquema con la Selección Mexicana, si es que así lo desea.

Sin embargo, el jugador del América no es el único. A lo largo de la estadía de Javier como técnico del Tricolor, otros elementos como Julián Quiñones, nacido en Colombia, se ha vuelto frecuente en la convocatoria, esto gracias al buen desempeño que ha tenido en la primera división de Arabia Saudita.

Así como él, Germán Berterame se ha vuelto habitual en las convocatorias de la Selección de México con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Finalmente también se debe hablar de Santiago Giménez, quien si bien desde pequeño se decantó por el Tri, este nació en Argentina.

¿Qué jugadores naturalizados han estado con la Selección de México?

Si bien son muchos los futbolistas naturalizados que han estado con el combinado nacional como Gabriel Caballero, Christian Giménez y Damián Álvarez, posiblemente el mejor jugador no nacido en México es Antonio Naelson Sinha, quien formó parte de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006.