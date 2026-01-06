¿Qué fue de Santos Escobar, figura que fue despedida de WWE para ser recontratada días después?

Octubre del 2025 fue uno de los meses más extraños en la carrera profesional de Santos Escobar, luchador nacido en México que fue despedido de la WWE para ser contratado por la empresa tan solo días después. Ante ello, luce interesante conocer qué ha sido de él desde aquel momento.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Para poner un poco de contexto, vale decir que Santos Escobar tuvo una interesante historia en la lucha libre mexicana, aunque tras perder su máscara en Triplemanía ante LA Park, El Hijo del Fantasma decidió probar suerte en la WWE, empresa en donde cuenta con más de seis años de experiencia.

¿Cuáles son los planes de la WWE para Santos Escobar?

En un principio, diversos expertos aseguraron que la salida de Santos Escobar derivó de los nulos planes que la WWE tenía para él a futuro. No obstante, luego de su contratación se supo que el mexicano tuvo un aumento salarial, así como la promesa de aparecer en más segmentos semanales.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los eventos más importantes de la WWE en 2026?

Te puede interesar: Estos son los horarios para los juegos de la Serie del Caribe 2026

Se sabe que Santos Escobar tendría apalabrada con la WWE la promesa de formar parte de mejores historias dentro de la empresa; sin embargo, vale decir que, de octubre a la fecha, el mexicano sigue sin ser un activo importante y recurrente, lo cual ha comenzado a causar la preocupación de sus seguidores.

Cabe mencionar que, antes de su salida y futura contratación, el otrora Hijo del Fantasma era el líder de la facción comandada como “La Familia” en donde aparecían luchadores como Berto y Ángel Garza, mismos que, tristemente, también dejaron de ser frecuentes en la programación semanal.

¿Santos Escobar podría volver a la AAA?

Uno de los rumores indican que la WWE estaría guardando al luchador mexicano para que aparezca en las próximas ediciones de AAA , tales como Rey de Reyes o Triplemanía. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por los integrantes de la empresa, por lo que solo resta esperar a ver qué ocurre con el nacido en Acapulco.