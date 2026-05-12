GRANDES NOTICIAS: Mexicano asegura jugar Champions League la próxima temporada

El Real Betis y el mediocampista de la Selección Azteca Álvaro Fidalgo dieron un paso decisivo y aseguraron su boleto a la próxima edición de la UEFA Champions League tras imponerse hoy al Elche por 2-1, resultado que confirmó su presencia entre los primeros lugares de La Liga y le permitió cerrar la temporada con un premio mayor.

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Con este triunfo, el conjunto verdiblanco alcanzó la clasificación matemática a la Liga de Campeones, un objetivo que el club perseguía desde hace semanas y que finalmente quedó sellado en casa, en un partido que también ratificó el buen momento del equipo en el tramo final del campeonato.

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En ese contexto, el nombre del naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo vuelve a aparecer con fuerza, pues el mediocampista fue incorporado por el Betis a inicios de 2026 y firmó contrato hasta 2030, después de su etapa en la Liga BBVA MX con el Club América. Así, Fidalgo se ha convertido en una de las piezas que reforzaron el proyecto bético para competir con mayor ambición tanto en España como en Europa.

¿Cuánto tiempo llevaba el Betis sin jugar Champions League?

La clasificación tiene además un valor simbólico para el Betis, que volverá a la Champions League después de más de dos décadas de ausencia y que ha construido una campaña sólida bajo el mando de Manuel Pellegrini.

¿Cuántas temporadas consecutivas tiene el Betis jugando competencia UEFA?

El propio club destacó que ya suma seis temporadas consecutivas clasificándose a competiciones europeas, reflejo de una estabilidad deportiva que hoy encuentra su recompensa más importante. Para la afición, el triunfo sobre el Elche no sólo representa tres puntos más, sino la confirmación de que el Betis ha dado el salto definitivo para codearse de nuevo con la élite continental.

En caso de que Álvaro Fidalgo no cambie de institución para la campaña 2026-2027, el jugador que fue estrella de las Águilas del América estará disputando la Liga de Campeones con el combinado bético.

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