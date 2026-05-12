Ante pelea de Valverde-Tchouaméni, Florentino revela que por 26 años han habido peleas a golpes al interior del equipo Real Madrid

El Real Madrid que lidera en la presidencia Florentino Pérez, se volvió a cimbrar este martes 12 de mayo, cuando Florentino reaccionó a la pelea Valverde-Tchouaméni de hace una semana, afirmando que durante 26 años que lleva en el timón, en todas las temporadas han habido peleas a golpes.

Cuando tal vez se estimaba que había cordialidad y respeto, Florentino Pérez ha revelado que todos los años se ha sabido internamente de algún tipo de pelea a golpes en el cuadro merengue, pero que luego se terminan resolviendo los malentendidos y en ocasiones se retoma una amistad.

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Florentino Pérez fue cuestionado por muchos temas, algunas respuestas y conductas han hecho polémica, y en el caso del pleito Valverde-Tchouaméni, reveló que lo que le ha molestado y ha dejado una preocupación en todos, es que alguien o algunos han transmitido lo sucedido hacia afuera con alguna mala intención.

Reiteró que en sus 26 años no recuerda que alguien haya filtrado esas peleas, por lo que es lo que realmente tiene preocupado al equipo y adelantó que quien lo reveló, fue alguien que no seguirá en el club, tildando la situación como un "coraje.

La reacción inesperada de Florentino Pérez ante la pelea Valverde-Tchouaméni

"Me parece muy mal (la pelea) pero me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque llevo 26 años en el club (risas) y le puedo asegurar que en ninguno de los 26 años se han pegado dos jugadores o cuatro"

"Me parece muy mal los que hayan sacado esto, porque pensarán que van a salir y sacan esto"

"Se han peleado en todos los años en los que he estado aquí. Se dan una patada, se la devuelve y al final nada, son amigos también"

"Para mí la filtración es lo peor porque implica que hay algo más. Creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que veo la filtración y eso también me preocupa"

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