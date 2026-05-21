Álvaro Angulo ventila secreto de Efraín Juárez en el vestidor: ''Nos caga, nos caga un montón’’

Día de medios previo a la gran final del Torneo Clausura 2026. Los Pumas de la UNAM enfrentarán a Cruz Azul en busca de acabar con la sequía de títulos y parece que tienen a la dupla indicada; Efraín Juárez-Álvaro Angulo. El lateral colombiano de Universidad Nacional atendió a TV Azteca Deportes y reiteró que no será una serie nada sencilla ante la Máquina, sin embargo, confía en la estratega del director técnico mexicano.

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A pregunta expresa de Carlos Guerrero sobre sí veían a Juárez como un compañero más, Angulo 'ventiló' el duro carácter del estratega auriazul: ''Personalmente yo no (no lo veo como uno más), los regaños que nos mete. Nos caga, nos caga un montón. Los regaños ahí te cuento. Lo vemos como un padre, un padre muy convencido de lo que tiene, del plantel que tiene y eso ayuda un montón. En el grupo de verdad lo queremos un montón.

Todos se han sentido muy importantes y eso hace que el grupo se vea como una familia. La rivalidad es normal con Cruz Azul, son dos equipos importantes, comparten la misma ciudad y luego la lesión de Kevin... se hizo un clásico. '', destacó el sudamericano.

La final se vive por TV Azteca Deportes

Como ya es tradición, la mejor televisora del país tiene los mejores eventos y la Liga MX no es la excepción. Para sus millones de aficionados, traemos la final completa por la señal de TV Azteca Deportes. Disfruta EN VIVO y GRATIS el partido de ida entre Cruz Azul y Pumas de la UNAM este jueves 21 de mayo a las 8:00 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, Azteca Deportes Network y la página aztecadeportes.com.

Por si fuera poco, el domingo 24 de mayo también tenemos una cita a las 7:00 pm para definir al nuevo monarca del futbol mexicano. Acompaña a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Carlos Guerrero y a todo el equipo de TV Azteca Deportes en la que será una noche para recordar en la historia del balompié.

