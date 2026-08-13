¡Sorprendió a todos! 3 claves que colocan al América como el líder del Apertura 2026

El Club América se ha convertido en uno de los mejores equipos en este inicio de semestre gracias a la forma en cómo ha conseguido resultados no solo en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, sino también en la participación que ha registrado en la Leagues Cup.

Colectivamente, al América no le alcanza

Con cuatro victorias conseguidas en sus primeros cinco duelos oficiales, la realidad es que el América ha destacado como un cuadro a seguir en este torneo. Por tal motivo, no está de más conocer las 3 claves que colocan al cuadro de Guillermo Almada como el líder momentáneo del Apertura 2026.

¿Por qué el América es el líder momentáneo del Apertura 2026?

Inclusión de jugadores jóvenes: El sello de Guillermo Almada es darle cierta oportunidad a los jóvenes para que estos puedan destacar en el campo. Este hecho ocurrió en su etapa en Santos Laguna, Pachuca y, ahora, con el Club América también lo ha realizado.

Vamos por nuestro tercer partido en Leagues Cup y no bajamos el ritmo. 🦅🔵🟡



Seguimos trabajando con intensidad, enfocados en lo que viene. ⚽️🔝 pic.twitter.com/U6LZB2kl8j — Club América (@ClubAmerica) August 11, 2026

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Planeación del plantel : En relación al punto anterior, la oportunidad a jóvenes también ha hecho que el plantel pueda descansar lo suficiente en distintos momentos de los partidos, un hecho que beneficia a los jugadores de más experiencia como, por ejemplo, Henry Martín.

: En relación al punto anterior, la oportunidad a jóvenes también ha hecho que el plantel pueda descansar lo suficiente en distintos momentos de los partidos, un hecho que beneficia a los jugadores de más experiencia como, por ejemplo, Henry Martín. Aspecto físico superior: A diferencia de lo que ocurrió en el tramo final con André Jardine, Almada y su cuerpo técnico han puesto a tope físico a los jugadores del América, un hecho que se ve reflejado al momento de presionar al rival en campo contrario cuando no tienen el balón.

¿Cuándo y contra quién será el próximo juego de Liga BBVA MX para el América?

Después de enfrentarse este día al Austin como parte de la Leagues Cup, el Club América volverá a la República Mexicana para disputar la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde se medirá al Atlético de San Luis este domingo en punto de las 17:00 horas.