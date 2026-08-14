Las 3 alternativas que el América tiene si se cae el fichaje de Jáminton Campaz

El Club América suma dos fichajes extranjeros en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El primero de ello fue el colombiano Óscar Perea quien, dicho sea de paso, ya se hizo presente con un gol en la Leagues Cup, mientras que el segundo fue Edwin Cerrillo.

Colectivamente, al América no le alcanza

La directiva del América, sin embargo, ha concentrado sus armas en fichar a un elemento más que pueda jugar como extremo o delantero, y mientras las negociaciones por Jáminton Campaz son cada vez más complicadas, existen otras alternativas que el club puede tomar.

¿Qué jugadores aún pueden llegar al América?

Johan Rojas: El portal América Monumental señala que la directiva azulcrema podría irse con todo en busca de los servicios de este elemento colombiano de 23 años de edad, el cual ya cuenta con experiencia en la Liga BBVA MX en equipos como Rayados de Monterrey y Necaxa.

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Carlos Airala: La misma fuente detalla que este futbolista argentino, también de 23 años de edad, podría ser una de las opciones más interesantes gracias a la forma en cómo ha destacado en el Albion FC de la primera categoría uruguaya, así como su bajo costo en relación a otros elementos.

La misma fuente detalla que este futbolista argentino, también de 23 años de edad, podría ser una de las opciones más interesantes gracias a la forma en cómo ha destacado en el así como su bajo costo en relación a otros elementos. Santiago Moreno: Se trata de un jugador colombiano de 27 años que forma parte de la MLS, más precisamente del Dallas, pero que cuenta con experiencia en el futbol brasileño con el Fluminense, hecho que podría convencer a la directiva del América para buscarlo.

¿Por qué el fichaje de Jáminton Campaz luce complicado?

Se sabe que el Club América hizo una oferta de alrededor de seis millones de dólares al Rosario Central de Argentina por hacerse de los servicios de Jáminton Campaz; sin embargo, esta fue rechazada, por lo que luce complicado que la directiva azulcrema suelte más dinero por este jugador.