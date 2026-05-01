¡CONFIRMADO! América anuncia una sensible baja previo a su partido contra Pumas

El Club América afrontará el Clásico Capitalino contra Pumas por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con una sensible baja que podría condicionar al equipo dirigido por André Jardine en su camino en la Liguilla.

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América anuncia la baja por lesión de Raúl Zúñiga

A través de sus redes sociales, el Club América informó que Raúl 'Pantera' Zúñiga no estará presente para el partido contra los Pumas tras sufrir una fractura de clavícula izquierda durante un entrenamiento disputado este mismo jueves 30 de abril.

"El Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a evolución", informó el América a través de sus redes sociales.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador… pic.twitter.com/wHroiQDdem — Club América (@ClubAmerica) May 1, 2026

La Pantera ha disputado 15 de los 17 partidos de la Fase Regular del Clausura 2026 con el América, aunque solo cuatro de titular y en ningún caso ha completado los 90 minutos.

Sin embargo, el delantero colombiano suele ser un revulsivo para las Águilas en los minutos finales ingresando de cambio para darle solvencia al ataque del equipo.

Sus participaciones no solo se limitan a la Liga BBVA MX, sino que André Jardine también le dio minutos al colombiano en los juegos de la Copa de Campeones de la Concacaf, por lo que el técnico brasileño pierde a uno de sus hombres de confianza para lo que resta del campeonato.

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