ÚLTIMA HORA: América anuncia BAJA de una de sus FIGURAS en el Clausura 2026

América tiene una nueva baja en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. De cara al juego de la Jornada 5, fecha en la que el cuadro de Coapa recibe a Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes, el cuadro dirigido por André Jardine le dio las gracias a uno de sus delanteros.

Mediante redes sociales y luego de una serie de rumores, la escuadra azulcrema hizo el anuncio de la baja de Rodrigo Aguirre, quien se incorpora a Tigres durante la presente campaña.

Muchas gracias por haber portado nuestro uniforme con orgullo, por haber luchado por nuestros colores y dar lo mejor para cumplir nuestros objetivos, Rodrigo Aguirre. 🫡



¡Te deseamos mucho éxito en tu próximo equipo! 🦅 pic.twitter.com/EkFYY57Ejt — Club América (@ClubAmerica) February 7, 2026

Jugando para el Club América, Rodrigo Aguirre tuvo un registro de 58 partidos jugados con marca de 16 goles y una asistencia. Durante el Clausura 2026, el equipo de André Jardine se ubica en el décimo puesto de la tabla general a falta de su compromiso frente a los Rayados.

Por su parte, los Tigres, escuadra a la que se va a integrar el 'Búfalo' como refuerzo, se encuentra en el segundo puesto de la clasificación con 10 unidades tras vencer a Santos Laguna en la Jornada 5.