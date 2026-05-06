OFICIAL: América anuncia que jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes a días de su partido de Liguilla

Se juega la Liguilla del Torneo Clausura 2026. Luego de avanzar a la instancia de semifinales, el Club América tiene como rival a Toluca en la antesala de la Final de la Liga BBVA MX Femenil.

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Dirigidas por Ángel Villacampa, la escuadra de Coapa encara el partido tras haber superado a Juárez en la ronda de Cuartos de Final. Ahora, el duelo de ida entre Toluca y América se va a disputar el 7 de mayo en el Estadio Nemesio Diez.

Posteriormente, el partido de vuelta se va a desarrollar en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el domingo 10 de mayo en punto de las 12:00 horas, tiempo de la CDMX.

A lo largo de la Fase Regular, el cuadro azulcrema fue líder de la competencia con un registro de 42 puntos, marca que alcanzaron tras 13 victorias, tres empates y una derrota. Como locales, el América no ha conocido la derrota en la presente campaña.

Durante la primera etapa de competencia, América y Toluca chocaron en la Jornada 12 de la Fase Regular, encuentro que se llevaron las de Coapa por marcador de 2-0 tras los goles de Geyse Da Silva y Kimberly Rodríguez en el Estadio Ciudad de los Deportes.

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Villacampa busca otra Final con el América

Desde su llegada al banquillo del Club América, Ángel Villacampa no ha podido ha alcanzado seis finales de la Liga BBVA MX Femenil, no obstante, solo ha podido conquistar un campeonato en el Clausura 2023 teniendo registro de cinco finales perdidas.

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