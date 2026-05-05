TV Azteca transmitirá Pumas vs América EN VIVO durante la Liguilla del Clausura 2026

La Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX promete grandes emociones. Pumas y América se vuelven a citar en el Estadio Olímpico Universitario para definir a uno de los semifinalistas, encuentro a disputarse el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas.

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Todo se define en Ciudad Universitaria. Y es que tras el primer juego de la serie del Clásico Capitalino el marcador global fue de 3-3 en la cancha del Estadio Banorte. Con goles de Juninho (5’), Isaías Violante (13’), Uriel Antuna (44’), Jordan Carrillo (52’), Henry Martín (78’) y Alejandro Zendejas (85’), el partido de ida fue un duelo cerrado con polémica incluida.

Dirigidos por Efraín Juárez, la escuadra del Pedregal llega ligeramente favorito al duelo de Cuartos de Final. Y es que el cuadro de la UNAM finalizó la Fase Regular en la parte alta de la tabla general con 36 puntos. Del otro lado, el conjunto comandado por André Jardine llegó a la Liguilla tras entrado en el octavo puesto.

Cabe recordar, que en caso de que el marcador global permanezca empatado, el Club Universidad Nacional avanzará a la siguiente ronda debido a la posición en la tabla general.

TV Azteca transmitirá Pumas vs América EN VIVO

El partido de vuelta se va a disputar el domingo 10 de mayo en Ciudad Universitaria a las 19:15 horas. El cierre del Clásico Capitalino lo vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes para conocer al semifinalista de una serie con grandes expectativas tras el empate en el encuentro de ida.

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