Fecha y hora EXACTA para ver Pumas vs América en la Liguilla del Clausura 2026

Clásico Capitalino en la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego del partido de ida disputado en el Estadio Banorte, América y Pumas van igualados en la serie. Con el marcador global de 3-3, todo se define en Ciudad Universitaria el domingo 10 de mayo en punto de las 19:15 horas.

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Dirigidos por Efraín Juárez, el Club Universidad Nacional recibe al cuadro de Coapa. A lo largo de la Fase Regular, el conjunto de la UNAM fue líder de la competencia. En casa, el cuadro auriazul solo tiene una derrota durante la presente campaña, misma que fue ante Toluca en la Jornada 9. Fue en la Fecha 12 cuando Pumas y América chocaron en el Estadio Olímpico Universitario. En aquel encuentro, Pumas obtuvo los tres puntos con un penalti de último minuto anotado por Robert Morales.

Durante el juego de ida, el encuentro fue empatado con goles de Juninho (5’), Isaías Violante (13’), Uriel Antuna (44’), Jordan Carrillo (52’), Henry Martín (78’) y Alejandro Zendejas (85’). Cabe recordar que para el juego en el Pedregal, América no va a contar con Cristian Borja ni Sebastián Cáceres, jugadores que salieron lesionados en el Estadio Banorte.

El futbolista colombiano sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Por su parte, el jugador de Uruguay sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular.

TV Azteca transmitirá Pumas vs América EN VIVO

El juego de vuelta de la serie de Pumas vs América, lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de Azteca Deportes. El Clásico Capitalino se va a volver a jugar el domingo 10 de mayo a las 19:15 horas.

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