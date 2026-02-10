logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

OFICIAL: América anuncia otro REFUERZO EXTRANJERO para el Clausura 2026

Este martes 10 de febrero, el Club América dio a conocer dos altas en su plantilla de cara al Clásico Nacional frente a Chivas en la Jornada 6 del Clausura 2026

André Jardine, DT del América
Notas,
Liga MX

Escrito por:  Oscar Rodríguez

América tiene un nuevo refuerzo para el Clausura 2026. Luego de haber anunciado a Vinícius Lima como refuerzo, el conjunto de Coapa dio el anuncio de la llegada de Thiago Espinosa, quien se suma al cuadro azulcrema de cara al Clásico Nacional de la Jornada 6 frente a Chivas en el Estadio Akron.

¡Bienvenido al Club América, Thiago! Espinosa llega a las Águilas como préstamo a darlo todo por este escudo", se lee en las redes sociales del equipo dirigido por André Jardine.

El lateral uruguayo llega al América proveniente del Racing Club de Uruguay, escuadra con la que tuvo un registro de 66 partidos jugados con marca de cinco goles y cuatro asistencias.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Tags relacionados
Club América