América da un IMPORTANTE anuncio a la afición sobre el Estadio Azulcrema, a días del Clásico Nacional ante Chivas

El América enfrentará a las Chivas en una edición más del Clásico Nacional que se disputará en el Estadio Azulcrema o también conocido como Estadio Ciudad de los Deportes, el cual estuvo hace unos días cerrado al público para el encuentro de América ante Pachuca. Ahora a pocos días del partido de temporada regular más importante en cuanto a rivalidad, América lanza importante anuncio.

El otrora conocido como Estadio Azul, tiene una capacidad para 36 mil aficionados y América ha informado que de cara al partido contra el equipo rojiblanco, no hay más lugares disponibles y las localidades están agotadas.

A su vez, América está comunicando la petición de asistir de amarillo para “pintar el estadio de amarillo” de cara al juego de la Jornada 8 en donde las Águilas tienen un paso contrastante con el de las Chivas que no están teniendo un buen torneo.

¡Esta edición de #ElClásicoDeMéxico se juega con la casa llena! 💙🏟️💛



Muchas gracias por su descomunal apoyo, Águilas, sin ustedes no sería lo mismo. 🦅



Ahora, ¡pintemos el estadio completamente de amarillo! 💪 pic.twitter.com/jsGDDoeoij — Club América (@ClubAmerica) September 11, 2025

América, puntero en el Apertura 2025

El conjunto del América es segundo en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, sumando hasta ahora 17 unidades luego de cinco victorias y dos empates y tras siete juegos, siguen invictos en esta competencia, y ganar ante Chivas es uno de los objetivos que deben cumplir más aún jugando ante una casa llena.

Chivas, no encuentra el camino en Liga MX

En lo que respecta a Chivas, un Clásico Nacional siempre es la oportunidad de componer el camino y jugarlo a tope. El equipo de Gabriel Milito es el número 16 de la clasificación, con solo cuatro puntos luego de una victoria y un empate; es importante considerar que tienen un juego menos y repondrá en próximas semanas ante Tigres ese juego.