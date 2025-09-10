FIFA YA ABRIÓ HOY 10 de septiembre, el proceso para venta de boletos para el Mundial del 2026

La FIFA ha comenzado el proceso de venta de boletos para la Copa del Mundo del 2026, este miércoles 10 de septiembre con una serie de pasos y requisitos para así poder aspirar a ser uno de los asistentes a partidos de la Copa del Mundo del 2026 que organizan México, Canadá y Estados Unidos.

Como había adelantado la FIFA, y como reitera, ‘El viaje hacia el Mundial del 2026 comienza ahora’, todo esto con un registro y llenado de datos para poder al final comprar boletos, aunque ese registro no significa que ya se puedan comprar.

Este es el proceso de venta de boletos de FIFA considerado como la FASE 1

El proceso comienza con el ingreso al siguiente link OFICIAL de FIFA para ser parte de esta FASE 1

Se debe ser mayor de edad

Contar con una tarjeta respaldada por VISA no importando si es CRÉDITO O DÉBITO, pero sí debe de estar vigente

Dentro del portal vendrán campos que se tienen que llenar adecuadamente sin olvidar una cuenta de correo electrónico, pues será también la vía de comunicación toda vez que FIFA se pondrá en contacto desde el 29 de septiembre escogiendo de forma aleatoria a quienes puedan entrar a la compra de boletos.

La venta de boletos para la Copa del Mundo se activiará el 1 de octubre de acuerdo a disponibilidad y es importante recordar que para ese punto aún no se conocerá la agenda de partidos, rivales ni horarios, pues eso sucederá en diciembre con el sorte de la FIFA.

Comunicado de la FIFA sobre el registro para venta de boletos del 10 al 19 de septiembre

De manera exclusiva, los titulares de tarjetas de Crédito Visa, Débito Visa y Prepagas Recargables Visa podrán aplicar para participar en el Sorteo Preferente de Visa a partir del 10 de septiembre de 2025 hasta el 19 de septiembre de 2025. El periodo de solicitud inicia y termina a la misma hora en ambas fechas: 11:00 (hora del este) / 8:00 (hora del Pacífico) / 9:00 (hora de Ciudad de México) / 17:00 (hora central europea). Esta fase de ventas estará disponible para personas con una tarjeta Visa de débito o crédito válida y vigente, o una tarjeta prepagada recargable habilitada con el protocolo 3D Secure.

A partir del próximo 29 de septiembre, FIFA Ticketing te informará sobre el resultado de tu solicitud tras un proceso de selección aleatorio, y se te asignará una fecha y un horario para comprar boletos (sujeto a disponibilidad), con horarios a partir del 1 de octubre de 2025. Si fuiste seleccionado para el sorteo preferente de Visa, recibirás una notificación hasta 48 horas antes de tu horario asignado. No olvides revisar tu correo electrónico con frecuencia. Además de tu bandeja de entrada, te recomendamos revisar las carpetas de spam o correo no deseado y asegurarte de que los correos de la FIFA no se filtren hasta el fin de octubre para evitar perderte información importante.

Se proporcionarán más detalles sobre participar al Sorteo preferente de Visa en su debido momento en FIFA.com/tickets. También se actualizarán nuestras preguntas frecuentes con información adicional.

La fecha de inicio para esta fase de ventas y de otras fases de ventas podrán cambiar en cualquier momento y sin previo aviso como consecuencia de actualizaciones de políticas o nuevos requisitos normativos.

Los términos y condiciones relacionados con la venta y el uso de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26™ están —o estarán— disponibles para el público. Puedes consultar los de la Copa Mundial de la FIFA 26™ en la sección de documentación legal de FIFA.com/tickets .

Visa, líder mundial en el sector de los pagos digitales, es el socio oficial para servicios tecnológicos de pago de la FIFA y el método de pago exclusivo para la compra de boletos durante el Sorteo preferente de Visa.