Gabriel Milito la tiene clara y NO dejará jugar a estos 5 futbolistas en el clásico vs América

Con la fecha FIFA llegando a su final y que dejó un golazo de Álex Zendejas con Estados Unidos , los distintos equipos de la Liga BBVA MX se están preparando para afrontar una nueva jornada del Apertura 2025 y Chivas es uno de ellos. Gabriel Milito tiene entre ceja y ceja el Clásico Nacional frente al América y ya habría descartado a cinco futbolistas de cara a este importante compromiso.

Según diversas fuentes locales, Milito no contará con Leonardo Sepúlveda, José Castillo, Daniel Aguirre y Alan Pulido, futbolistas que se encuentran lesionados y aún no están disponibles para entrenar a la par de sus compañeros. Mientras que por decisión propia, quedaría fuera Eduardo García y con altas chances de que Raúl Martínez también quede fuera del partido. Por otro lado, América lidera el historial ante Chivas de los últimos 10 juegos .

Chivas / X Gabriel Milito ya prepara el Clásico Nacional

Por otro lado, Milito mantiene tres dudas puntuales para enfrentar a Las Águilas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Omar Govea. Todos ellos serían probados durante esta semana con el objetivo de saber si están a la altura para al menos sumar minutos desde el banquillo durante el segundo tiempo. Será una verdadera prueba de fuego para el Guadalajara y el estratega argentino.

Chivas y Gabriel Milito están necesitados de una victoria

Si bien el favorito a llevarse el partido es el América, Chivas necesita ganar en el Clásico Nacional para comenzar a repuntar con Milito como entrenador. Actualmente, el equipo se encuentra en la posición número 16 con 4 unidades. Están a 5 puntos de Pumas (décimo), a 9 de Pachuca (sexto) y a 15 de Rayados de Monterrey (líder). Una victoria en el clásico le daría estabilidad a Chivas, la cual necesita desde hace varias fechas.

¿Cuándo juegan Chivas y América por el Clásico Nacional?

El Rebaño se enfrentará al América este próximo sábado 13 de septiembre por la octava jornada del Apertura 2025. El encuentro está pactado para iniciar a las 21:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los azulcremas llegan como favoritos, pero Chivas buscará dar el golpe.