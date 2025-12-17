Desde Boca Juniors hasta Coapa: el delantero que América tiene en la mira

América no quiere repetir la misma historia. La eliminación temprana en el Apertura 2025 dejó una lectura clara en Coapa: al equipo le faltó colmillo en el área rival. Y mientras el Clausura 2026 comienza a asomarse en el horizonte, la directiva azulcrema ya explora el mercado con un objetivo puntual: encontrar un delantero probado, de peso internacional, que marque diferencia desde el primer día.

En ese contexto, un nombre empieza a ganar fuerza desde Sudamérica. Se trata de Miguel Merentiel, atacante uruguayo que actualmente milita en Boca Juniors y que podría convertirse en uno de los grandes movimientos del próximo mercado invernal.

El nombre que seduce a Coapa

Merentiel no es un delantero cualquiera. Con experiencia en ligas competitivas y un presente sólido en uno de los clubes más exigentes del continente, su perfil encaja con lo que América viene buscando: potencia, movilidad y capacidad para cargar con la responsabilidad ofensiva.

En Boca, el uruguayo ha logrado consolidarse como titular, compartiendo ataque y respondiendo cuando el equipo más lo necesitó. Sin embargo, su futuro no está completamente cerrado. Aunque no ha manifestado públicamente su deseo de salir, su entorno entiende que el próximo mercado puede ser decisivo si aparece una propuesta que cambie el escenario deportivo y económico.

Una operación que no sería sencilla

El principal obstáculo está claro: Boca Juniors no piensa regalar a su delantero. El club argentino fijó una cláusula de salida elevada, pensada justamente para blindar al atacante ante el interés del exterior. América lo sabe, y por eso cualquier intento pasará por una negociación fina, estratégica y con números importantes sobre la mesa.

Además, el panorama no es exclusivo para las Águilas. Rayados de Monterrey también aparece en el radar como posible competidor, lo que podría encarecer aún más la operación y convertirla en una auténtica puja entre gigantes de la Liga MX.

Los números que explican el interés

Desde su llegada a Boca en 2023, Merentiel ha sido constante. En tres temporadas acumuló 143 partidos oficiales, con 50 goles y 16 asistencias, cifras que hablan de regularidad y peso ofensivo. No es una promesa: es un delantero hecho, acostumbrado a la presión y a los escenarios grandes.

Por ahora, el uruguayo espera sentarse a dialogar sobre su futuro antes de tomar una decisión definitiva.