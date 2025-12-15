Jugaba con el América, obtuvo el campeonato y hoy se retiró para representar a México en un Mundial de Fitness

No es común ver a futbolistas que dejen la actividad para pasar a practicar otro deporte. Se sabe que el futbol tiene a jugadores entre los mejores pagados que ganan una fortuna, con salarios muy superiores a las de otros deportistas. Sin embargo, una estrella que supo obtener un campeonato con el Club América ahora disputará un Mundial de Fitness.

Lejos del balón, Alondra González ahora se dedica a otro deporte y podrá representar a México internacionalmente. Así como pasó por Chivas, América y Cruz Azul (que tendrá nueva casa en el futbol femenil para el Clausura 2026), le puso punto final a su carrera como futbolista con menos de 30 años y ahora se dedica al Fitness Racing, con el que ha llegado a un Mundial.

Alondra González, ex América

Alondra González, del futbol al Fitness Racing

Tras haber jugado en el Guadalajara, en La Máquina y en las Águilas, la ex defensa y mediocentro ahora se dedica a un deporte muy distinto. Precisamente, Nona González practica Fitness Racing, disciplina que consiste en la combinación de la resistencia aeróbica y la fuerza funcional en una competencia de carrera por 8 sectores.

El Fitness Racing le dio la posibilidad a Alondra González de conquistar el primer puesto del Hyrox México en la categoría Women 30-34. De este modo, también logró la clasificación al Mundial de Hyrox en Estocolmo, Suecia. Sin dudas es un orgullo para todo el país, sobre todo teniendo en cuenta que arrancó de muy adulta con esta disciplina.

Esta ex jugadora de futbol también se destaca como coach de otros deportistas en Vice Cycle. Además, ganó aún más fama gracias a que compitió en Exatlon Estados Unidos, el reality show de competencias deportivas. Desde entonces ha manifestado su pasión por los deportes de exigencia extrema y se ganó un lugar en el mundo de Fitness Racing.

Alondra González supo ser campeona con el Club América

A pesar de haber hecho su debut en Chivas de Guadalajara y aunque primero pasó por Cruz Azul, Alondra González vio la gloria por única vez en el Club América, ganando la Liga BBVA MX femenil. Con 30 años, hoy está alejada del balón y cerca de las pesas y la exigencia del gimnasio.

