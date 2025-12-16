Toluca se ha convertido en el padre de todos e iguala al América: la estadística que nadie se esperaba
Los Diablos Rojos del Turco Mohamed dominan la Liga BBVA MX y ya alcanzaron a las Águilas
Tras una serie de penales completa para el infarto, Toluca venció a Tigres y se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. El equipo dirigido por Antonio ‘el Turco’ Mohamed finalmente consiguió el bicampeonato y, de esa manera, alcanzó una estadística que lo convierte en el padre de todos los equipos, igualando la línea del Club América.
En lo que refiere únicamente a cantidad de títulos, Toluca alcanzó la línea de Chivas, el cual rompió el silencio tras perder el lugar de privilegio de ser el único ocupando el segundo puesto de los equipos con más ligas. Sin embargo, hay otra estadística que deja en claro la amplia dominancia de los Diablos Rojos en el futbol de México.
Toluca venció a 10 equipos diferentes en finales
Resulta que el Toluca es ‘el padre de todos’ porque venció a 10 equipos distintos en todos los títulos que consiguió en las finales de la Liga MX. De esta manera igualó la cantidad de víctimas del América y ambos ocupan la primera posición en este apartado.
Seguido a las Águilas y a los Diablos Rojos se encuentran Pumas (venció a 7 equipos distintos), Tigres (también 7 clubes diferentes) y Pachuca (le ganó a 6 instituciones distintas). Por todo esto se puede decir que los de Coapa y los escarlatas son los padres de la mayoría de los equipos de la Liga BBVA MX.
Los 10 equipos a los que Toluca le ganó finales de la Liga BBVA MX
- Pumas: Temporada 1967-1968
- León: Temporada 1974-1975
- Necaxa: Verano 1998
- Atlas: Verano 1999
- Santos Laguna: Verano 2000, Bicentenario 2010
- Morelia: Apertura 2002
- Rayados de Monterrey: Apertura 2005
- Cruz Azul: Apertura 2008
- América: Clausura 2025
- Tigres: Apertura 2025
Además de esos títulos mencionados, Toluca también ganó el campeonato de la Liga MX de la Temporada 1966-1967, la cual fue una liga de todos contra todos, sin playoffs, ni Liguilla ni nada similar.
Por otro lado, Toluca viene dominando el futbol mexicano en este año, puesto que fue campeón de 3 títulos (Liga MX Clausura 2025, Apertura 2025; y Campeón de Campeones 2025).