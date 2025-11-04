Esto necesita el América para acabar como líder de la Fase Regular

El América está afianzado en la parte alta de la tabla a falta de un partido para que concluya el Apertura 2025; sin embargo, el liderato general de la Liga BBVA MX está lejos de ser seguro para su causa y requerirá una combinación de resultados en la última jornada del campeonato.

Luego de su victoria en la Jornada 16, 2-0 sobre León en el estadio Ciudad de los Deportes, las águilas se colocaron como escoltas inmediatas de la cima —aunque en el tercer puesto, empatados en puntos con el segundo—.

Así está la parte alta de la tabla

La clasificación se presenta con un margen mínimo, con el Cruz Azul como líder, con 35 unidades —a las que llegó después de aplastar 0-3 al Puebla en el estadio Cuauhtémoc—, seguido del Toluca —que había llegado a la penúltima fecha como primero y no fue capaz de vencer al Atlas en el estadio Jalisco (empataron sin anotaciones)— y el América, ambos con 34 unidades. Los Tigres, que se ubican en el cuarto peldaño, poseen 33 y mantienen una posibilidad, aunque ligera, de terminar la fase regular en lo más alto.

Para que el equipo de Coapa pueda finalizar como súper líder, le queda una sola vía

1. Debe ganar su partido ante el Toluca. Una victoria en el Nemesio Diez es vital para el conjunto azulcrema; le daría una cosecha de 37 puntos y ésta lo dejaría fuera del alcance de Tigres, tres unidades por encima de los Diablos Rojos y, momentáneamente, dos arriba del Cruz Azul, que jugará minutos después.

2. Necesita que Cruz Azul no gane su partido. El América seguirá lo que acontezca entre la Máquina y los Pumas en Puebla de Zaragoza. Un empate entre celestes y auriazules o cualquier triunfo de los universitarios —combinado con una victoria americanista en la capital del Estado de México— derivaría en el primer lugar del actual subcampeón del futbol mexicano.

En caso de que el América no logre derrotar a los choriceros, no aspirará a la cima y existe el riesgo de que caiga al cuarto sitio.

