¡MUCHO OJO! Los equipos que llegan a la Jornada 17 con posibilidad de liderato

Cruz Azul, Toluca, América y Tigres llegan a la Fecha 17 del Apertura 2025 con la pelea por el liderato abierta y con posibilidades matemáticas de quedarse con la cima general antes del cierre de la fase regular. Al término de la Jornada 16, Cruz Azul comanda la tabla con 35 puntos, mientras que Toluca y América le siguen muy de cerca con 34 unidades cada uno y Tigres aparece a un paso con 33 puntos; cifras que dejan claro que una sola fecha puede recolocar por completo la pelea por el primer puesto.

La ventaja de Cruz Azul es mínima y llega tras una actuación destacada en la última fecha, por lo que el conjunto cementero no sólo defenderá puntos sino posicionamiento frente a tres equipos que han mostrado regularidad durante el torneo. Toluca, con una diferencia de goles notable, y América, con su inercia de resultados positivos, se enfrentan en la Fecha 17, por lo que le da más posibilidades a los de la Noria de terminar líderes. Tigres, por su parte, necesita sumar de a tres y depender de tropiezos rivales para aspirar a la cima.

La disputa toma más dramatismo porque, además de los puntos, la diferencia de goles puede ser el factor que decida el desempate al final de la jornada; Toluca presenta uno de los mejores balances ofensivos del torneo, lo que le da una carta extra si iguala en unidades con la cabeza de la tabla. Asimismo, la presión por cerrar bien la fase regular empuja a los técnicos a ajustar alineaciones y a apostar por los jugadores con mejor dinámica para estos cruces decisivos.

La Fecha 17 decidirá quién asume la posición de privilegio antes de la última jornada. Cruz Azul parte con ventaja mínima (35 pts), Toluca y América están a un punto (34 pts) y Tigres a dos (33 pts); cualquiera de los cuatro puede terminar la jornada como líder dependiendo de resultados propios y ajenos, lo que garantiza una recta final del Apertura 2025 vibrante y llena de suspenso.

