¿Hay alguna posibilidad de que James se quede en León?

La derrota contra el América, por la Jornada 16 del Apertura 2025, le dejó al director técnico de León, Ignacio Ambriz, sensaciones contrastantes: satisfacción por ciertos lapsos del puertito, inconformidad por la falta de intensidad en el cierre de varios encuentros y una pizca de resignación por la calidad del adversario en turno.

“Viendo el primer tiempo, creo que jugamos bien; en frente, uno de los mejores rivales que hay y, por momentos, mi equipo lo hizo bien; en el segundo tiempo, el gol cambia todo, es gente muy capaz, que te mete un golazo y no hay nada que hacer, un error nos cuesta el segundo gol, es un mal que el equipo viene cometiendo, no estoy tranquilo, hemos perdido muchos partidos y nos queda esperar el último partido”, señaló en conferencia.

Ambriz quiere la continuidad de James

El siguiente cuestionamiento hizo alusión al actual futbolista de los esmeraldas, James Rodríguez, quien termina contrato una vez que acabe el presente torneo. ¿Buscará convencerlo de renovar cuando múltiples versiones apuntan a que no tiene cabida para el Clausura 2026? Respondió 'Nacho'.

“Siempre contar con esta calidad de jugadores, a uno como entrenador, te sirve, tengo una buena relación con él. Después, ya hay otra parte, que es que se le acaba el contrato y, ahí, obviamente, yo ya no me meto, pero bien, aunque lo dicen, no se dan los resultados, y pareciera que nada funciona o que todo está mal", expuso.

Todavía falta una fecha para que acabe la fase regular y el entrenador felino es consciente de lo tarde que es para reaccionar este semestre; sin embargo, ya empezó a trazar la ruta para el próximo y, con el micrófono al frente, dio a conocer algunos adelantos.

"Va a ser un análisis fuerte, de qué es en lo que estamos fallando, este equipo no puede hacer un torneo como éste, no nos está alcanzando para hacer un gol, creo que es sentarme con la directiva después del juego de Mazatlán y ver la forma de competir mejor. El otro día, me dijeron que el equipo no jugaba a nada, que éramos un desastre, el querer jugar como a mí me gusta cuesta. Hay una base que ya tengo, que ya tengo en la cabeza, pero esa base creo que faltan dos extranjeros que no se contrató, poder tener a alguien con profundidad, tener un centro delantero de mayor peso, no que los que están no lo sean, pero también tengo a algunos mexicanos que pueden venir”, finalizó.

