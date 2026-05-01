Desde la llegada de la Liguilla a la Liga BBVA MX, la competencia cambió para siempre, pues el formato ha demostrado ser bastante impredecible en la mayoría de los casos, pues no siempre el que clasifica en primer lugar de la tabla general, termina siendo campeón, situación que el Club América ha demostrado en más de una ocasión.

Durante el Clausura 2026, el Club América tuvo muchas irregularidades y bajas, situación que se reflejó en los resultados, incluso en la última jornada perdieron ante el Atlas, tema que los mandó al octavo lugar de la tabla general, por lo que su camino para ser campeón será más complicado.

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¿Cuántas veces ha sido campeón el América calificando en octavo lugar?

Sin embargo, no sería la primera ocasión que el Club América califica en octavos lugar a la Liguilla, sin ser de los favoritos, termina siendo campeón de la Liga BBVA MX, tal y como sucedió en el Verano de 2002.

Los de Coapa venían de una larga sequía de títulos, pues desde la temporada 88-89, no habían ganado nada, aunque en 2002, el panorama lucía complicado. Quedaron en segundo lugar del grupo 3, clasificaron a los cuartos de final, pero enfrente tenían a La Piedad, un equipo que había tenido una gran temporada.

Al final, los jugadores del América resolvieron y terminaron ganando la serie 2-6. En las semifinales, dejaron fuera a los Pumas, que habían sido terceros de la general y en la final, los de Coapa se coronaron campeones ante el Necaxa.

La hazaña del América, se volvió a repetir en el Apertura 2024, ya teniendo a André Jardine en el banquillo, el equipo tuvo muchas lesiones, por lo que el brasileño hizo los ajustes necesarios, pero no logró evitar el octavo lugar de la general.

Las Águilas tuvieron que jugar el Play In ante Tijuana, equipo al que dejaron fuera en la tanda de penaltis, tras esa victoria, los de Coapa subieron a la séptima posición. En los cuartos de final, dejaron fuera al Toluca, después sacaron a Cruz Azul en una semifinal muy cerrada. Al final, lograron el soñado tricampeonato ante el cuadro de Rayados de Monterrey.

