América ya tendría dos refuerzos “cerrados” para el Apertura 2026

Estamos a unos días para que comience oficialmente la Liguilla del futbol mexicano, misma en la que América buscará un nuevo título de Liga. Sin embargo, el conjunto azulcrema también ha comenzado a preparar lo que será el Apertura 2026, a iniciar en los próximos meses.

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Extraoficialmente se sabe que el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comenzará a mediados del mes de julio. Esta situación permite que América se maneje cautelosamente en el mercado de fichajes, aunque recientemente se supo que el conjunto azulcrema ya tiene “amarrados” a dos “refuerzos” para el próximo torneo.

¿Qué futbolistas jugarían con América en el Apertura 2026?

Distintos reportes mencionan que el primer jugador que llegaría al América para el próximo torneo sería nada más y nada menos que el Chicote Calderón, mismo que se encuentra a préstamo con Necaxa pero que, sin embargo, sería un elemento a considerar dentro del club azulcrema.

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El Chicote Calderón volvería al Nido para buscar afianzarse como el lateral por izquierda, o bien, central por ese mismo bando, ante la dificultad del club por encontrar a un elemento importante en este ámbito, lo cual haría que el nivel al interior del equipo aumente de forma considerable.

Junto a él, otro jugador que volvería al campo es Dagoberto Espinoza, quien si bien forma parte del Club América no tuvo minutos durante la temporada luego de la lesión que tuvo hace unos meses. De concretarse su regreso, todo haría indicar que volvería para ser el lateral derecho por encima de Kevin Álvarez.

¿Qué futbolistas podrían salir del América para el próximo torneo?

A falta de un anuncio oficial, se espera que el Club América tenga distintas bajas de consideración de cara a la próxima temporada, destacando nombres como Néstor Araujo, Ralph Orquin, Alan Cervantes y Alexis Gutiérrez. Además, tampoco se descarta la salida del Pantera Zúñiga.