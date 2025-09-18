América tendrá su propia carrera en la CDMX; ¿cuánto cuesta, dónde será y cómo participar?

Con millones de fanáticos alrededor de México, mismos de los cuales la mayoría se concentran en el centro del país, este evento promete ser un auténtico éxito. El Club América confirmó que tendrá su propia carrera en la CDMX, motivo por el cual en los siguientes párrafos conocerás cuánto cuesta entrar y cómo participar?

Las Águilas del América son el equipo con más títulos de México al sumar un total de 16 campeonatos de Liga. Ante este hecho, y gracias al mote de “Ódiame Más” es que han logrado trascender cualquier tipo de debate. Por ende, su inclusión en una carrera de la CDMX ha llamado poderosamente la atención.

¿Cuándo y dónde será la carrera del Club América en la CDMX?

Lo primero que tienes que saber es que la carrera del Club América se llevará a cabo este domingo 21 de septiembre del 2025. La salida y meta de la misma será en el Estadio Banorte, el cual se ubica en Calzada de Tlalpan 3465, en la alcaldía Coyoacán, con un horario de inicio de las 07:00 horas.

El conjunto de la capital del país espera sacar la casa por la ventana y, para ello, contará con varias distancias disponibles, entre las que destacan los 3 kilómetros (de 6 años en adelante), los 5 kilómetros (15 años o más) y, finalmente, los 10 kilómetros, en donde los niños a partir de los 15 años se podrán inscribir.

¿Cuánto cuesta y cómo inscribirse a la carrera del América?

La carrera del Club América en la CDMX contará con costos especiales que van desde los 699 hasta los 849 pesos, pasando por un costo medio de 799 pesos mexicanos. Si tu deseo es inscribirte en la misma tienes dos opciones, de forma presencial en las tiendas de Innovasport o, bien, de manera digital a través del portal Asdeporte.

¿Qué incluye la inscripción?

Una vez te inscribas en la carrera el Club América en la capital del país serás acreedor a una camiseta oficial del evento, así como una medalla al terminar la carrera, un morral de competidor, abastecimientos tanto en la ruta como en la meta, un número de chip para cortometraje, apoyo médico en el momento que sea necesario y, finalmente, un certificado oficial con el tiempo que realizaste.

