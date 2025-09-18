¡Goleada de ESCÁNDALO! Monterrey APLASTA 8-0 a su rival

Goleada de escándalo. Durante la Jornada 3 de la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf, Monterrey se hizo de su primera victoria en el certamen internacional, partido en el que ganaron por marcador de 8-0 frente a Alianza Women FC, escuadra de El Salvador.

Te puede interesar: ¿Bye, Rayados? Sergio Ramos presume nuevo equipo en redes sociales

Durante el juego en la cancha del Estadio BBVA, los goles de Daiana Da Silva, Diana Evangelista, Jermaine Seoposenwe, triplete de Alice Soto complementado con anotaciones Patty Martínez y un autogol de la guardameta, Samantha Isabel Valadez Jovel, le dieron los tres puntos al equipo dirigido por Leonardo Álvarez, esto luego de haber tenido un debut con derrota contra Gotham FC, campeonas defensoras del torneo pasado.

Formato de la Copa de Campeones W de Concacaf

Con diez clubes participantes, la Temporada 2025/26 de la Copa de Campeones W de Concacaf es la segunda edición, el cuadro ganador se coronará como el mejor equipo de la región y tendrá su lugar asegurado en la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027, así como el Mundial de Clubes Femenino de 2028.

Disputando la Fase de Grupos, Rayadas se ubica en el tercer puesto del Grupo B con tres puntos. En el formato de competencia, cada equipo va a disputar un juego como local y otro como visitante contra los cuatro rivales que se encuentran en el mismo sector.

Al finalizar la Fase de Grupos, los dos mejores equipos de cada sector van a avanzar a las Semifinales del certamen internacional. El siguiente partido de Rayadas de Monterrey en el certamen de Concacaf será el próximo 2 de octubre cuando reciban a Vancouver Whitecaps en la Fecha 4.

Te puede interesar: OFICIAL: Tigres suma REFUERZO ganador de la Champions League para el Apertura 2025