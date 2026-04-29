¿Cuánto cuesta hospedarse cerca del Estadio Banorte para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que contará con tres sedes distintas siendo la República Mexicana una de ellas. Ante esta situación, ¿te has preguntado cuánto cuesta hospedarse en un lugar cercano al Estadio Banorte?

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El Estadio Banorte, conocido también como el Estadio Azteca, será el inmueble en donde se inaugure la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el duelo entre la Selección de México y el combinado de Sudáfrica, por lo que muchos aficionados, nacionales y extranjeros, han comenzado a planear su viaje a la capital del país.

¿Cuánto cuesta hospedarse cerca del Estadio Banorte?

Como sabes, el Estadio Banorte recibirá un total de cinco juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando el partido inaugural, uno de dieciseisavos y uno más de octavos de final. Por tal motivo, la plataforma Airbnb ha actualizado sus precios para quienes deseen hospedarse cerca del Coloso de Santa Úrsula.

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De acuerdo con El Informador, existen casas completas para familias o grupos grandes, que se encuentran en zonas cercanas al Estadio Banorte, cuyo precio va de los 96,000 a los 280,000 pesos. Vale decir que estas casas pueden hospedar de seis a 16 personas, según la fuente.

Del mismo modo, existen departamentos cercanos con precios que superan los 100,000 pesos; es decir, un promedio de 20,000 a 70,000 pesos por noche. Finalmente, hay opciones dentro de colonias como Coapa o Santa Úrsula en donde los costos superan los 20,000 pesos.

¿Qué país es el favorito a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026?

De acuerdo con información de la IA Google Gemini, la Selección de España es la principal candidata a quedarse con el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al tener una valoración del 17 por ciento total. Debajo aparece Francia con un 14.1 por ciento de probabilidad, mientras que el Top 3 lo cierra Inglaterra con 11.8 por ciento.