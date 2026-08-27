ÚLTIMA HORA: América confirma baja de futbolista por lesión

Este miércoles 26 de agosto del 2026, el conjunto del América confirmó en sus redes sociales la sensible baja de un nuevo futbolista por una lesión.

América confirma sensible baja para el Apertura 2026

El conjunto de Coapa dio a conocer en su redes sociales que el delantero Raúl Zúñiga tiene una lesión de cartílago en cóndilo medial, la cual fue tratada en una intervención exitosa en la que no dieron a conocer el tiempo de recuperación que tendrá el futbolista.

"PARTE MÉDICO

El Club América informa que Raúl Zúñiga presentó una lesión de cartílago en cóndilo medial, misma que fue tratada con una intervención exitosa.

La recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución".

PARTE MÉDICO El Club América informa que Raúl Zúñiga presentó una lesión de cartílago en cóndilo medial, misma que fue tratada con una intervención exitosa. La recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/rPG6Xn9TDT — Club América (@ClubAmerica) August 26, 2026

Los números de Raúl Zúñiga del América

Raúl Zúñiga, ha disputado un total de 37 partidos hasta el momento del América. Lleva dos torneos en el eqipo y no ha podido descatar con su nivel de juego.

Por el momento, ha tenido un rol más secundario acumulando solo 1,432 minutos en el terreno de juego en los que han marcado cinco goles y ha dado dos asistencias.

El atacante se ha perdido de varios partidos por lesión, ahora nuevamente estará de baja por una lesión pero sin conocer el tiempo que no podrá estar en la cancha.

El tiempo de recuperación de Raúl Zúñiga segun la IA

La IA dio a conocer que una lesión de cartílago en cóndilo medial, tras ser intervenido, tiene un recuperación de 4 a 9 meses dependiendo la gravedad de la lesión y la evolución individual.

"Después de una intervención quirúrgica el tiempo habitual de protección y rehabilitación suele incluir:6-8 semanas de carga restringida o nula (muletas).

Progresión gradual a carga completa y fortalecimiento.

Retorno a actividades de impacto y deporte profesional: frecuentemente entre 4-9 meses (a veces más), dependiendo de la técnica usada, el tamaño de la lesión y la evolución individual".