América le copió a Chivas y las redes sociales lo evidenciaron

Por fin los refuerzos se están anunciando en el conjunto de Coapa y algunos no dejaron pasar una comparación de lo que hace el máximo enemigo de la institución. Y es que se entiende que el club no puede hacer fichajes de escándalo y acudirían a la fórmula de las Chivas. Así juega el mexicoamericano que quiere ser emblema del mediocampo de las águilas del América de Guillermo Almada.

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¿América le copiará a Chivas el modelo de fichajes?

No es nuevo entender que Guadalajara tuvo que buscar otras opciones ante las complicaciones que enfrentó en el mercado, provocadas por su tradición o forma de entender su identidad de solamente mexicanos jugando para el equipo. Por ello apostaron fuerte por el tema de los mexicoamericanos, situación que les ha permitido encontrar planteles competitivos.

En ese sentido, el nuevo fichaje de los azulcremas causó bastante asombro por la similitud existente con la actual forma de trabajo del departamento de fichajes del chiverío. Y es que Edwin Cerrillo es un elemento nacido en Texas, formado en Dallas y proveniente del LA Galaxy de la MLS. Entendiendo también que en América existe una limitante importante de dinero en estos momentos.

Por ello, sabiendo que los titanes (futbolistas de primer nivel) son de precios muy elevados, el equipo está buscando otras formas de construir planteles que compitan. Ya sea con préstamos o en este caso, con fichajes de elementos de alta calidad que pertenecen a un mercado muy particular… como lo es el de los mexicoamericanos.

@javikiu NUEVO REFUERZO PROCEDENTE DEL GALAXY EDWIN CERRILLO, 25 AÑOS, México- americano, mediocampista que no es de renombre, pero cuenta con muy buenas aptitudes y que busca hacer un buen papel en el club. BIENVENIDO!!! ♬ 180db_ [130] (Intro Slowed) - Akuran

¿Quién es Edwin Cerrillo, el nuevo refuerzo del América?

Con 25 años, la oportunidad más grande en su carrera se presentó en el contexto ya indicado y con un América que está en busca de sus nuevos grandes referentes. Muchos en la prensa están indicando que buscan al nuevo Fidalgo, pero el mediocampista debe mostrar poco a poco su calidad. Este joven era titular en el Galaxy y probablemente tenga oportunidad de mostrarse en la Leagues Cup, dependiendo de la evaluación de Guillermo Almada y su cuerpo técnico.