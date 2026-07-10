¡Uno más a la lista! Chivas contrató a este futbolista mexicoamericano

Como todo fichaje, puede ser que salga lo esperado o también puede convertirse en una gran decepción, sin embargo la apuesta de las Chivas es clara respecto a los mexicoamericanos. Recién se conoció del fichaje de Landon Zúñiga, cuando el chiverío ya cerró a otro refuerzo para el Apertura 2026. Conoce a Giovanny Valencia, nuevo jugador del Guadalajara.

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¿Quién es Giovanny Valencia, nuevo futbolista de las Chivas?

El mercado para el primer equipo no se mueve ya en el entorno del chiverío, sin embargo en las filiales hay algunos fichajes de último momento que pueden interesar rumbo al futuro. Ahora se reporta la llegada de un juvenil de 17 años, que sería mexicoamericano y que muy probablemente llegaría al Sub-19. Su nombre es Giovanny Valencia y esto se dio a conocer por una publicación de su hermana en redes sociales.

En general no se tiene mayor información respecto de la incorporación al entorno del cuadro tapatío, pero las redes sociales han permitido reconocer que forma parte de la agencia llamada Ocelot Academy. Esta incluso es donde pertenece (o pertenecía) Jonathan Pérez, que también llegó al Guadalajara en meses recientes.

También se reporta que hace poco Giovanny Valencia hizo pruebas en Pachuca, pero fue hasta estos días que convenció a los involucrados en el Club Deportivo Guadalajara para abrirle las puertas del Rebaño Sagrado. Y así define la agencia a su propio talento: “Giovanny es un centrocampista con una impresionante presencia física, una fuerte habilidad técnica y la visión de seguir adelante y dictar el ritmo del juego”.

¿A dónde llegarán las recientes incorporaciones mexicoamericanas para Chivas?

Aunque los fichajes de doble nacionalidad no llegarán al primer equipo, son apuestas bastante interesantes que verán sus primeros minutos con las diferentes categorías del club. En el caso de Landon Zúñiga, César Luis Merlo indicó que llegaría a trabajar directo con el Tapatío y que su contrato es por 3 años. Mientras que de Giovanny Valencia se sigue buscando información, aunque es un perfil que debería alinearse con la categoría Sub-19.