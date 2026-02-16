Esta es la historia de los nuevos mexicoamericanos que jugarán en Chivas este Clausura 2026

El Club Deportivo Guadalajara está viviendo un momento que hace años no entendía tras instalarse en lo más alto de la tabla, pero uno de los puntos que más conversación ha traído a la mesa radica en la fórmula que por fin les ha ayudado a solventar los gastos de un mercado que les era desfavorable internamente. Por ello, vale la pena entender cuál es la historia de los mexicoamericanos que jugarán para las Chivas en este 2026.

¿Quiénes son los mexicoamericanos que jugarán para las Chivas en 2026?

Aunque estos casos se han presentado históricamente, hoy el tema de los futbolistas mexicoamericanos de Chivas indica algunas particularidades, pues deportivamente muchos han defendido o defienden los colores estadounidenses en selección nacional. Sin embargo, las fotos que se han publicado de ellos cuando eran niños demuestran que su amor siempre estuvo con el chiverío.

Richard Ledezma

El lateral de 25 años nacido en Phoenix es uno de los futbolistas que mejor ha caído en el nuevo plantel. Se forjó en las academias de RSL y Real Monarchs para después dar el salto al PSV. Aunque se le veían muchas cualidades para seguir en Europa, decidió regresar al continente, esto para ser un pilar en el lateral derecho del rebaño y probablemente subirse a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el tricolor.

Brian Gutiérrez

El recién llegado para el Clausura 2026 es una de las apuestas fuertes del mediocampo del futbol mexicano. Con 22 años ha demostrado calidad de sobra en sus primeros partidos con el Guadalajara e incluso se perfila como proyecto serio para la selección nacional en el inmediato y mediano plazo. Nació en Berwyn, Illinois y se formó en las fuerzas básicas del Chicago Fire.

Leo Sepúlveda

Aunque el defensa central no ha terminado de afianzarse en el primer equipo, la apuesta que llegó desde España para el Tapatío nació en Corona, California. Hizo su futbol formativo en el LA Galaxy y ha estado en disputa por llenarle el ojo a los estrategas que le han dirigido en Chivas… incluido Gabriel Milito.

Jonny Pérez

El último refuerzo del equipo de Jalisco para este torneo es el del mediocampista nacido en Pico Rivera, California. Con 23 años, también es uno de los prospectos de medio campo con más proyección en la baraja de mexicoamericanos juveniles. El forjado en las academias del LA Galaxy y llegado desde Nashville se hizo viral por las fotos de él y su familia portando desde infante los colores rojiblancos.

Dani Aguirre

Aunque parecía que el oriundo de Redwood City se quedaría como una opción sin relevancia en la plantilla, el defensa trabajó duro y ante las últimas oportunidades brindadas por el estratega argentino, se ganó la titularidad. Con 26 años se ha convertido en uno de los favoritos de la afición y su futbol le respalda para ello.

Efraín Álvarez

El nombre de este muchacho sonó en demasía para jugar en un club grande de México, esto desde que estaba en el LA Galaxy, sin embargo primero arribó a Xolos en la Liga BBVA MX. Pero el corazón también eligió en esta oportunidad. El angelino llegó a Zapopan y se está convirtiendo en parte elemental para el buen juego del equipo en el presente torneo.