El apretado calendario del América a partir de la Jornada 4

América ha buscado aprovechar el parón por actividad de la Selección Mexicana para recuperar a los futbolistas que se han lesionado en las semanas más recientes y esto fue establecido como una prioridad por André Jardine, consciente del calendario que le espera al equipo que dirige.

Después de tres jornadas en las que no han podido anotar gol —con empate ante los Xolos de Tijuana y el Pachuca, y derrota en casa cortesía del Atlético de San Luis—, las águilas retomarán la actividad formal el sábado 31 de enero, en el estadio Ciudad de los Deportes.

Una seguidilla compleja para el América

Por la Jornada 4, recibirán al Necaxa y, para entonces, indican desde el interior del 'Nido' esperan ya poder echar mano de los cuatro elementos que no estuvieron disponibles en la tercera fecha del campeonato: Henry Martín, Alejandro Zendejas, Rodrigo Aguirre y Erick 'Chiquito' Sánchez.

Adicional a ellos, el cuerpo técnico anhela contar cuanto antes con el último refuerzo que integrarán a la plantilla para el Clausura 2026. Por ahora, el más avanzado para aterrizar en Coapa es el brasileño Raphael Veiga, aunque todavía no existe un acuerdo con el Palmeiras, su actual club.

La intención de robustecer la plantilla en el corto plazo parte de la necesidad de rotar al equipo por los compromisos entrantes; después de medirse a los Rayos, el América viajará a Honduras para jugar —el martes 3 de febrero— el duelo de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, contra el Olimpia.

Monterrey, Olimpia y Chivas; lo que viene para las Águilas

El sábado 8, estarán de vuelta en la Ciudad de México para enfrentar al equipo que los eliminó el torneo anterior: el Monterrey. El martes 11, el cierre de la llave ante Olimpia en la colonia Noche Buena y, el 14 de febrero, disputarán el Clásico Nacional contra las Chivas, en Guadalajara.

En caso de que el conjunto de Coapa avance en el certamen continental, el trajín posterior será también de juegos oficiales con diferencia de tres o cuatro días.

