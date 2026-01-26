Argentina se burla de Santi Gimenez por decir que quiere ganar con México la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Un país de telenovelas”

México volvió a ser objeto de risas para la afición argentina. Todo surgió a raíz de las declaraciones de Santiago Gimenez, delantero de la Selección Mexicana y del AC Milan, quien afirmó que ve al combinado azteca como campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Sabiendo las limitaciones que ha tenido el equipo mexicano en la historia del torneo, los fanáticos de la ‘Albiceleste’ se burlaron de sus dichos en redes sociales.

“Se olvida que representará a un país que solo es exitoso en telenovelas” o "No cabe duda de que en México están los mejores comediantes del mundo" son algunos de los comentarios más destacados en una publicación que realizó el medio argentino Olé, recopilando las declaraciones de Santi Gimenez y que derivó en una pelea entre mexicanos y argentinos.

Santiago Gimenez fue objeto de burlas en Argentina|Crédito: X / Santiago Giménez

La publicación superó las 32 mil reacciones en la plataforma de Facebook y 29 mil de ellas son con el emoji sonriente, desatando las risas de la afición argentina. “Debería trabajar en un teatro haciendo humor”, resaltó un usuario, mientras que otro dijo: “Donde pueden llegar a ser campeones mundiales es en las tapas”. Con más de 7 mil comentarios, la gran mayoría son de este estilo.

¿Qué dijo Santi Gimenez y provocó risas en Argentina?

Mientras se recupera de una lesión en el tobillo y espera por su regreso a las canchas, el canterano de Cruz Azul se tomó un tiempo para hablar con el medio ESPN y uno de los temas principales fue la Selección Mexicana y su participación en el Mundial 2026, que comenzará en el mes de junio.

Tras el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022, el delantero mexicano afirmó que tiene una espina clavada que intentará sacarse durante la cita mundialista que se llevará a cabo en Norteamérica y reveló que su objetivo es lograr el título mundial con la selección nacional.

"Haremos historia, y como dije en la entrevista antes, soy un gran soñador, quiero ser campeón del mundo con México (...) claro que sí, lo veo (a México campeón del mundo). Lo veo porque creo que creer no cuesta nada, y soñar tampoco. Ahora hay que llevarlo a la práctica, hay que contagiar a toda la gente que venga con nosotros, porque 130 millones somos fuertes", expresó Gimenez durante la entrevista.

Santiago Giménez sueña con ganar el Mundial con México|Crédito: MexSport

A pocos meses de la Copa del Mundo, indirectamente, Santi Gimenez reavivó el choque entre mexicanos y argentinos, una rivalidad que ha trascendido a lo largo de la historia. El cruce más reciente entre ambos data del torneo jugado en Qatar, donde la Selección Mexicana cayó por 2-0 ante Argentina en la fase de grupos. ¿Se volverán a ver las caras en 2026?

