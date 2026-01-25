ÚLTIMA HORA: Christian Martinoli rompe el silencio tras no narrar el Bolivia vs México

Los partidos de la Liga MX o de la Selección Mexicana de Futbol por TV Azteca Deportes no se viven de la misma manera sin Christian Martinoli. El narrador no pudo estar en el compromiso entre el cuadro de Bolivia y los pupilos de Javier Aguirre y tuvo que entrar al quite Jesús Joel Fuentes ''Figura'' para llevar a todos los hogares mexicanos dicho cotejo.

Tras la victoria del combinado azteca en Santa Cruz gracias a un solitario gol de Germán Berterame, Martinoli rompió el silencio a través de su cuenta personal de Twitter: ''Una disculpa por no poder narrar hoy. Gracias a Inmortal, Dr @GarciaPosti y sobre todo a @jesusjoel10 por estar ahí.'', escribió en un tweet que inmediatamente se hizo viral.

Doble Viernes Botanero por TV Azteca Deportes

La vida y el futbol siempre dan revanchas, por lo que el narrador mexicano tendrá participación en el doble Viernes Botanero que transmitirá TV Azteca Deportes este 30 de enero. La jornada 4 del Torneo Clausura 2026 inicia en la mejor señal de la televisión mexicana desde el Estadio Cuauhtémoc y culminará en la frontera norte de nuestro país.

En punto de las 7:00 pm, la Franja del Puebla recibirá al bicampeón del futbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca en un duelo imperdible en el que los locales buscarán romper la quiniela. Después de este cotejo, los Bravos de Juárez recibirán a la Máquina Celeste de la Cruz Azul en punto de las 9:00 en un cotejo de pronóstico reservado.