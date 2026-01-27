¿América piensa despedir a André Jardine? Este es el ultimátum que le habrían puesto

La situación dentro de Coapa ha comenzado a tornarse un tanto crítica, pues después de tres jornadas disputadas el Club América no solo no ha conseguido el triunfo, sino que, después de 270 minutos disputados, no sabe lo que es celebrar un gol en compañía de sus millones de aficionados.

Luego de tres fechas disputadas el América se mantiene en los últimos lugares de la tabla general al registrar 2 puntos de 9 posibles tras los empates frente a Xolos y Pachuca, así como la derrota ante el San Luis. Ante ello, desde el Nido se habla de una especie de ultimátum a André Jardine.

¿Cuál es el ultimátum que América le puso a André Jardine?

De acuerdo con información del portal MedioTiempo, existen algunos roces entre la directiva del Club América y el propio André Jardine luego de las declaraciones el técnico azulcrema en torno a problemas como la falta de refuerzos o, bien, los conflictos que la institución azulcrema ha tenido con el arbitraje.

Las fricciones entre ambas partes han sido cada vez más grandes, por lo que la fuente menciona que ya existe un ultimátum para el entrenador brasileño mismo que indica que, para este semestre, está obligado a ganar un campeonato, dándole prioridad precisamente a la Concachampions.

Cabe mencionar que en este año se cumple una década desde la última vez que el Club América conquistó la Concachampions, motivo por el cual la directiva tiene en mente lograr este trofeo internacional después de varias temporadas de sequía. Recuerda que los capitalinos debutarán en este torneo el 3 de febrero cuando se midan al Olimpia de Honduras.

¿Cuál es el siguiente partido del América en la Liga BBVA MX?

Luego de sufrir tres encuentros en los que no ha podido conseguir el triunfo, el Club América se dice listo para disputar la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en la búsqueda de su primera victoria. Es así como la escuadra azulcrema enfrentará al Necaxa este sábado 31 de enero en punto de las 16:00 horas.

